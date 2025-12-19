Quyết liệt đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Bài 5: Đẩy lùi “tham nhũng vặt”, xây dựng văn hóa liêm chính

Từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ thực hiện 463 thủ tục hành chính; trong đó có 278 thủ tục hành chính là từ cấp huyện chuyển về. Điều này cho thấy “quyền lực” của chính quyền cấp xã hiện nay là rất lớn; đặc biệt là trong các lĩnh vực như: Quản lý kinh tế, đất đai, tuyển dụng cán bộ... Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thi hành công vụ của cán bộ cấp xã, phường là vấn đề quan trọng, được tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai ngay khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Ngăn ngừa “tham nhũng vặt”

Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, đồng loạt 148 Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường trên địa bàn tỉnh được đưa vào hoạt động. Sau sáp nhập, quy mô xã, phường mở rộng, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân khá nhiều, đặc biệt là liên quan đến chế độ chính sách, đất đai... Do đó, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, ngăn ngừa “tham nhũng vặt”, tại tất cả các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phương đã niêm yết đầy đủ quy trình, thời gian, lệ phí, cán bộ phụ trách từng lĩnh vực; công khai số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đồng thời lắp đặt camera giám sát, hệ thống lấy số tự động để đảm bảo công bằng, minh bạch trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Các chính sách, thủ tục hành chính, quản lý tài sản công, ngân sách, định mức, tiêu chuẩn đều niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử hoặc qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc công khai tài chính, chi tiêu nội bộ đã đi vào nề nếp tại nhiều đơn vị.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Các địa phương cũng đã đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý công việc để tăng tính công khai, minh bạch, giám sát hiệu quả. Tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì trạng thái Xanh cấp tỉnh; duy trì ổn định trạng thái Xanh đối với 100% cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến hằng ngày của tỉnh từ 90-93%. Tỉnh Phú Thọ là địa phương có kết quả nằm trong top 1 cả nước, tất cả 4 khối: Khối Đảng, khối HĐND, khối UBND, khối MTTQ đã hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ đạt tỷ lệ 100%.

Để ngăn ngừa “tham nhũng vặt”, ngay sau khi ổn định bộ máy, đi vào hoạt động, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thể chế hoá, xây dựng và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá công sở.

Đồng chí Bàn Kim Quy - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã chúng tôi đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí và lệ phí, mã Qrcode hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân khi đến làm việc. Cán bộ Trung tâm hành chính công xã thực hiện nghiêm túc phương châm “5 biết, 3 không, 4 thể hiện”. Nhất là 3 không: Không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. Việc thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử này đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Quyết liệt ngăn ngừa tham nhũng bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngày 14/10/2025, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 6649/KH-UBND về “tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. Trong đó nhấn mạnh 5 nội dung sau: Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Phát hát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTNLPTC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ trước sáp nhập còn tồn tại một số hạn chế như: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục; tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế; một số trường hợp cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật và xử lý hình sự. Tình trạng lãng phí tài chính, tài sản công, lãng phí nguồn lực còn xảy ra ở một số nơi.

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động, giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức đơn vị kết quả chưa cao. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở khu vực ngoài Nhà nước còn hạn chế; tiến độ giải quyết một số vụ án tham nhũng còn chậm, phải gia hạn điều tra vụ án hoặc tạm đình chỉ chờ kết luận giám định hoặc định giá tài sản...

Trước thực tế đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đầu của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập là “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”, trong đó nhấn mạnh nội dung “đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân”.

Cán bộ Uỷ ban MTTQ xã Thượng Long giám sát chất lượng các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định: Bước sang nhiệm kỳ mới, tỉnh Phú Thọ xác định phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa để “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp nổi lên.

Chủ động phòng, ngừa, tự giác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ; xây dựng văn hóa liêm chính, thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Triển khai hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, trước hết là cán bộ diện cấp ủy quản lý. phát huy vai trò của Nhân dân, báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài và các công trình, dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

DƯƠNG LIỄU