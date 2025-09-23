Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới

Đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Minh Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trạm Thản có một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Dự thảo báo cáo có bố cục kết cấu chặt chẽ, logic, khoa học, nội dung toàn diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn của tỉnh; đồng thời đã thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, kết tinh được trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự thảo báo cáo đảm bảo các thành tố, nội dung tương xứng với vị thế của tỉnh mới, mang đậm bản sắc văn hóa cội nguồn dân tộc Việt Nam, xác định rõ mục tiêu phấn đấu phù hợp với nhiệm kỳ tới, đề ra phương hướng nhiệm vụ có tầm chiến lược, lâu dài...

Đối với giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, dự thảo báo cáo đã xác định toàn diện 7 nhóm giải pháp trọng tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, theo tôi, cần nhấn mạnh giải pháp tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề xuất hiện trong quá trình đổi mới và làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động của địa phương. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Có giải pháp phát triển đảng viên trẻ, là học sinh, sinh viên, công nhân; đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên hằng năm.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Lệ Oanh (ghi)