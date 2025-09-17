Đồng chí Cao Hồng Phương, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ

Tạo môi trường thuận lợi để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo văn kiện, tôi đồng tình, thống nhất với chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Chủ đề đã bao quát được toàn bộ nhiệm kỳ của đại hội, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay và trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là chủ đề toàn diện, mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc lãnh đạo Phú Thọ phát triển trong giai đoạn mới.

Phương châm đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” có ý nghĩa sâu sắc và toàn diện, khoa học, mang tính chiến lược cao, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, tôi đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá khách quan những kết quả đạt được cũng như những mục tiêu có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới để bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị.

Ở phần đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, ban soạn thảo cần bổ sung ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tình hình chung của tỉnh và cả nước. Ở phần 1.3 - Công tác kiểm tra, giám sát... cần nêu rõ trong nhiệm kỳ có bao nhiêu tổ chức Đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật... Bổ sung hoạt động của các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào mục 1.8 - Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Ở mục 4.2 - Hoạt động đối ngoại ngày càng thực chất, hiệu quả, phù hợp tình hình mới, cần bổ sung nội dung vì quá ngắn khi đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại của cả nhiệm kỳ.

Ở phần III, mục 2 - Các mục tiêu dự thảo đưa ra cần có chú thích hoặc có phụ lục của nhiệm kỳ trước đã đạt được để lấy cơ sở đưa ra 25 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức hội quần chúng đã trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh (mục 1.8) nên có thể bỏ cụm từ “... và các tổ chức chính trị - xã hội” cho phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện nay, phù hợp với nội dung trong đề mục.

Ban soạn thảo cũng cần xem xét, khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền trong tỉnh để từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Huy Thắng (ghi)