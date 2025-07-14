Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên làm việc tại xã Văn Lang và Hiền Lương

Ngày 14/7, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình sau sáp nhập và công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tại xã Văn Lang và xã Hiền Lương.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo xã Văn Lang tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã.

Xã Văn Lang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Văn Lang, Minh Côi, Bằng Giã và Vô Tranh, thuộc huyện Hạ Hòa trước đây.

Từ ngày 1/7, hệ thống chính trị xã đã chính thức đi vào hoạt động, các phòng, ban bước đầu vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Sau sáp nhập, Trung tâm phục vụ Hành chính công xã đã triển khai chứng thực điện tử, số hóa hồ sơ, chữ ký số cho toàn bộ công chức. Hạ tầng đảm bảo vận hành ổn định. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đến hết ngày 11/7 là 47 hồ sơ. Trong đó: Trực tuyến 44 hồ sơ; trực tiếp 3 hồ sơ; trả sớm hạn 44 hồ sơ; 3 hồ sơ đang giải quyết.

UBND xã đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, thực hiện công tác tiếp nhận bàn giao thuộc các lĩnh vực chuyên môn; tiếp nhận và xử lý công việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xây dựng báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Văn Lang nhiệm kỳ 2025-2030...

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Hiền Lương.

Kiểm tra hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Hiền Lương nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên nhất trí với các báo cáo và đề nghị địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy hoạch sau sáp nhập; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội; đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao việc vận hành tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các xã tiếp tục sắp xếp tổ chức hợp lý, phát huy tối đa năng lực cán bộ của các phòng, ban; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, đặc biệt là về chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đồng thời khẩn trương xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để đưa vào văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030.

Hà Trang