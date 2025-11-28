Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri khu vực Cao Phong

Chiều 27/11, tại xã Cao Phong, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Cao Phong gồm các đồng chí: Quách Thế Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đinh Đức Lân – Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Lưu Văn Trường – Phó Chủ tịch HĐND xã Thung Nai, Ủy viên Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã tiếp xúc 60 cử tri các xã Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026.

Đại biểu Quách Thế Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất và các kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2025.

Chủ tịch UBND xã Cao Phong Hoàng Minh Hiếu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, hạ tầng giao thông, môi trường, văn hóa – xã hội. Nổi bật là cử tri đề nghị chuyển việc cung cấp, quản lý điện từ HTX điện năng xã Thu Phong cũ sang ngành Điện; sửa chữa, nâng cấp cống thoát nước tuyến đường 435 (xã Thung Nai), quốc lộ 6 và đường 12B; xem xét chính sách đền bù sau mở rộng đường liên xã, xóm; tăng cường cán bộ chuyên môn lĩnh vực đăng ký đất đai...

Chủ tịch UBND xã Thung Nai Nguyễn Việt Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Cao Phong và đại biểu HĐND xã Cao Phong đã tiếp thu, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển tới HĐND tỉnh và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, đại biểu đề nghị lãnh đạo địa phương rà soát, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Lê Chung