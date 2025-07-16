Tổ công tác số 3 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 16/7, Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng đã tổ chức nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng ủy các xã: Trung Sơn, Thanh Sơn, Sơn Lương, Đông Thành và Xuân Lũng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Nghị quyết Đại hội của 5 xã: Trung Sơn, Thanh Sơn, Sơn Lương, Đông Thành và Xuân Lũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về việc xác định chủ đề, khâu đột phá cũng gợi ý định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở phân tích kỹ tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Cụ thể, xã Trung Sơn phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là công tác giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng. Xã Thanh Sơn nên phát triển mô hình kinh tế đô thị, đồng thời chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, phát triển du lịch.

Xã Sơn Lương cần tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với phát triển thương mại, dịch vụ, xã Đông Thành chú trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kết cấu hạ tầng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Xã Xuân Lũng xác định rõ các khâu đột phá về cải cách hành chính, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Các đại biểu cũng góp ý cụ thể vào kết cấu báo cáo chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 của từng Đảng bộ xã.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận tinh thần, trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo các nội dung dự thảo văn kiện của các xã. Đồng tình với các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí yêu cầu các xã chỉnh sửa kết cấu của báo cáo chính trị cho phù hợp trên tinh thần đánh giá kết quả ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, dành nhiều thời lượng cho phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

Bí thư Đảng uỷ xã Trung Sơn báo cáo nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.

Xác định khâu đột phá phải có trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp phải gắn với chủ đề đại hội; đồng thời bổ sung chỉ tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; rà soát, xác định lại một số chỉ tiêu về giảm nghèo, thu ngân sách... phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương sau sáp nhập. Cho ý kiến về thời gian tổ chức đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều, các xã cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Khánh Thy