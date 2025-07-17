Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 834 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 17/7, Đảng bộ Trung đoàn 834 tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Đảo.

Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Trung đoàn 834 đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả và hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VII đề ra. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Trung đoàn đã tham mưu Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được duy trì nền nếp và hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Lãnh đạo công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do dịch bệnh, thiên tai gây ra.

Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu. Trong huấn luyện, Đảng ủy chỉ đạo đơn vị quán triệt sâu sắc phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc", chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu đối với lực lượng thường trực, đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế luận của cấp trên; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp...

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 834 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. Đó là: Phối hợp các lực lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ. Kiện toàn tổ chức, biên chế Trung đoàn đúng quy định; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100%. Hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn, huấn luyện và giáo dục QP - AN hằng năm cho các đối tượng. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin quân sự đồng bộ, hiện đại, cơ động, an toàn; hình thành môi trường làm việc số, xây dựng “đơn vị số”, “quân nhân số”. Xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Hoàng Nga