Tổ công tác số 2 duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 16/7, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 (theo Quyết định số 155-QĐ/TU, ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy) chủ trì hội nghị duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ các xã: Hy Cương, Tam Nông, Vạn Xuân, Thọ Văn nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thường trực Đảng ủy và Chánh Văn phòng Đảng ủy các xã, phường liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải phát biểu tại hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện các Đảng ủy đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, trình bày dự thảo các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Dự thảo nghị quyết Đại hội. Các báo cáo tập trung nêu bật kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ mang tính đột phá.

Qua nghiên cứu nội dung các dự thảo văn kiện, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị, các thành viên Tổ công tác số 2 đánh giá: Các văn kiện cơ bản đảm bảo chất lượng, thể hiện rõ thành quả nổi bật trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đồng thời, đề ra phương hướng phù hợp với điều kiện từng địa phương, bám sát định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp đều đưa ra định hướng rõ ràng, đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù của từng địa phương. Đồng thời, các đại biểu đề nghị các xã cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp đảm bảo khả thi, cụ thể và sát với thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Việc chuẩn bị tốt văn kiện là bước đi nền tảng, quyết định chất lượng và thành công của đại hội. Các Đảng bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc theo đúng tiến độ và quy định, đồng thời hoàn thiện dự thảo văn kiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Hy Cương trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Về nội dung cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị nghiên cứu, rà soát lại chủ đề đại hội sao cho ngắn gọn, súc tích, phản ánh đúng tinh thần đổi mới và định hướng phát triển của từng địa phương; xác định rõ những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Với các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, cần chọn lựa những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cán bộ, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Thọ Văn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cần tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để tạo sự đồng thuận, khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Chung