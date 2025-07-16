Gấp rút chuẩn bị công tác Đại hội Đảng

Song song với đi vào vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy các địa phương cũng đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh, đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) xã Bản Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29, 30/7.

Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số các xã Cao Xá, Vĩnh Lại và xã Bản Nguyên. Ngay sau khi được thành lập, cấp ủy, chính quyền xã mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc và triển khai các hoạt động của cấp ủy, chính quyền... khá nhuần nhuyễn.

Ban Xây dựng Đảng xã Bản Nguyên tiến hành rà soát hồ sơ đảng viên.

Đảng bộ xã Bản Nguyên hiện có 64 chi, Đảng bộ, 2 Đảng bộ trực thuộc với trên 1.600 đảng viên. Xác định Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt nền tảng cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy và xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội bảo đảm đúng quy trình, phát huy được dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch.

Đồng chí Vương Văn Ưng - Trưởng Ban xây dựng Đảng cho biết: Đến nay, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 20/7. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và kế hoạch tổ chức đại hội của Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Phường Nông Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là: Phường Minh Phương, Nông Trang và xã Thụy Vân. Chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy phường Nông Trang đã nhanh chóng thành lập 2 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban... Cùng với rà soát các chỉ tiêu, xin ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, Đảng bộ phường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất nhằm đảm bảo phục vụ Đại hội dự kiến diễn ra vào hai ngày 26, 27/7.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng đang được tiến hành gấp rút, khẩn trương. Đáng chú ý, tại một số địa điểm trung tâm đã được tiểu ban phục vụ xây dựng các cụm pano, băng rôn; bên cạnh đó, các Fanpage thông tin của phường tích cực tuyên truyền nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đảng trong đó có các hoạt động liên quan đến chuẩn bị đại hội... nhằm tạo khí thế mới hướng tới sự kiện chính trị lớn trên địa bàn. Các nhiệm vụ, công tác tuyên truyền đã được Đảng bộ phường thực hiện đồng bộ từ trước, trong và sau đại hội...

Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức hội nghị góp ý công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Nông Trang lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường Nông Trang cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tập trung vào công tác chuẩn bị đại hội. Văn kiện đại hội được Đảng ủy phường chuẩn bị công phu, có sự tiếp thu thực tiễn quản lý sau sáp nhập và kỳ vọng chuyển đổi số, cải cách hành chính đồng thời được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường trong nhiệm kỳ tới gắn với định hướng phát triển của tỉnh...

Theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, các Đảng bộ phường, xã mới sẽ tiến hành Đại hội với hai nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trước khi hợp nhất, sáp nhập, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đại hội không thực hiện bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phân bổ số lượng, chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, cùng với việc tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảng bộ các phường, xã đang nỗ lực tập trung cho công tác xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội một cách tốt nhất, mang đến một không khí dân chủ, vui tươi và kỳ vọng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Linh Nguyễn