Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2025)

Phát huy vai trò công tác tổ chức trong xây dựng Đảng bộ Phú Thọ vững mạnh toàn diện

Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Trung ương - đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, một bộ phận nòng cốt “giữ gìn gốc rễ của Đảng”. Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức luôn khẳng định vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã và đang tham mưu hiệu quả với cấp ủy trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đất Tổ trong giai đoạn mới.

Bước tiến trong công tác tổ chức Đảng

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức Đảng luôn giữ vai trò trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng ta. Ở Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc, công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng.

Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Trung thực - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu vì sự nghiệp xây dựng Đảng”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý biên chế.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất phối hợp cùng lực lượng Công an phường hướng dẫn đảng viên làm thủ tục cấp, đổi thẻ đảng viên điện tử.

Phú Thọ đã thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 - một bước chuyển có tính chiến lược trong tổ chức và quản lý. Đồng thời, đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn chưa có trong tiền lệ: Hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, tạo tiền đề mở rộng không gian và động lực phát triển mới cho toàn vùng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Cùng với đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng cũng được tiến hành đồng bộ. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với trên 256 nghìn đảng viên, thể hiện tầm vóc và sự lớn mạnh của Đảng bộ Đất Tổ.

Công tác cán bộ - khâu “then chốt của then chốt” được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm. Các khâu đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển được thực hiện linh hoạt, theo phương châm “động và mở, có vào - có ra, có lên - có xuống”, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chú trọng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, quan tâm cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ, chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý biên chế được thực hiện thống nhất, khoa học; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa theo chức danh, vị trí việc làm. Cùng với đó, việc triển khai các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 31.565 đảng viên mới, bình quân trên 6.300 đảng viên/năm, góp phần trẻ hóa, bổ sung nguồn lực cho tổ chức đảng các cấp.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số trong Đảng được triển khai đồng bộ, từng bước hiện đại hóa quy trình, phương thức quản lý đảng viên. Việc cấp và quản lý thẻ đảng viên điện tử không chỉ tạo thuận lợi trong tra cứu, cập nhật, thống kê dữ liệu, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ quản lý thủ công sang quản lý số hóa, thống nhất, khoa học và chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và chất lượng thông tin phục vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Những kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Phú Thọ có bước chuyển rõ rệt cả về chất lượng và phương thức thực hiện. Từ việc hoàn thiện cơ cấu, sắp xếp tổ chức bộ máy, đến nâng cao năng lực tham mưu, tính chủ động và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn một cách hiệu quả. Công tác tổ chức ngày càng phát huy vai trò trung tâm trong xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; tạo nền tảng vững chắc đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh toàn diện

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Phú Thọ đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Bối cảnh chuyển đổi mô hình tổ chức hành chính, tiến trình chuyển đổi số cùng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi ngành Tổ chức tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và linh hoạt trong thực tiễn.

Trọng tâm là cụ thể hoá các văn bản, quy định mới của Trung ương phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I về công tác xây dựng Đảng một cách cụ thể, hiệu quả, mang tính khả thi cao. Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW phải được xem là khâu đột phá, nhằm khắc phục tính hình thức, nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Cùng với đó, quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động, người có tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững của tổ chức đảng.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải được triển khai đồng bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từng cấp; tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số - nhất là ở cơ sở, nơi trực tiếp gắn bó với Nhân dân.

Công tác cán bộ tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, khách quan và công tâm; đảm bảo quy trình, quy định. Các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển phải được thực hiện bài bản, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện bè phái, cục bộ, “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ.

Một bước tiến quan trọng trong giai đoạn tới là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Hệ thống dữ liệu cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thống nhất, liên thông, bảo mật, chính xác sẽ là nền tảng quan trọng nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá, quy hoạch và đào tạo cán bộ - hướng tới sự hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch hơn trong công tác tổ chức.

Cùng với đó, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững vàng về chính trị, gương mẫu về phẩm chất, chuyên nghiệp về nghiệp vụ, có tư duy chiến lược và năng lực dự báo tốt. Đây chính là lực lượng nòng cốt bảo đảm cho công tác tổ chức của Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy