3 yêu cầu, 5 định hướng công tác trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm với Đảng bộ Chính phủ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất,...