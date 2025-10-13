3 yêu cầu, 5 định hướng công tác trọng tâm

Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công...

2025-10-14 07:13:00 baophutho.vn Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng nước ta. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất (từ ngày...

Phát huy vai trò công tác tổ chức trong xây dựng Đảng bộ Phú Thọ...

2025-10-14 06:05:00 baophutho.vn Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Trung...

Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

2025-10-13 16:34:00 baophutho.vn Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, GPMB cũng được xác định là...

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025

2025-10-13 10:39:00 baophutho.vn Sáng 13/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025. Tham gia lớp có 46 quần chúng ưu...

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

2025-10-13 09:20:00 baophutho.vn Sáng 13/10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy các phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

2025-10-13 09:16:00 Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).