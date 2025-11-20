Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng

Ngày 10/7/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 339-QĐ/TW về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với việc chuyển đổi thẻ đảng viên từ thẻ giấy truyền thống sang thẻ điện tử thì việc ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được xác định là bước đột phá quan trọng trong hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt Đảng. Đây cũng là bước đi quan trọng hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong Đảng, dẫn đường cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Nghiêm túc, bài bản, khoa học - Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử với quyết tâm hoàn thành việc cài đặt và sử dụng ứng dụng trong tháng 11/2025.

Khoa học trong triển khai

Khẩn trương triển khai công tác chuyển đổi số trong Đảng nói chung, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử nói riêng, ngày 29/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU về việc “Tập huấn, triển khai các phần mềm, ứng dụng số phục vụ công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh”. Tiếp đó, để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGDVTU về “Tuyên truyền sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử”.

Cụ thể hóa những nội dung công việc cần triển khai, ngày 31/10/2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 96-CV/VPTU về việc triển khai sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Cuối tháng 10 vừa qua, hàng vạn cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Điều này cho thấy việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên đã và đang được quan tâm thực hiện một cách khoa học, bài bản.

Cán bộ, đảng viên xã Lạc Lương trao đổi việc sử dụng Sổ tay đảng viênđiện tử .

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, nội dung tập huấn, các Đảng bộ trực thuộc đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn đến chi bộ, thành lập các tổ công tác hỗ trợ việc triển khai đến đảng viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình cho biết: Đảng bộ phường có 164 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 6.759 đảng viên, trong đó có 94 chi bộ tổ dân phố. Số lượng đảng viên đông như vậy, việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên đối với toàn bộ đảng viên là không hề đơn giản. Trước tình hình đó, bên cạnh việc ban hành các văn bản hướng dẫn đến chi bộ, chúng tôi còn tạo đường link sách điện tử ebook gửi các chi bộ hướng dẫn thực hiện cài đặt; tăng cường công tác tuyên truyền trên trang facebook “Ban Xây dựng Đảng phường Hòa Bình”; xây dựng bản tin AI hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đặc biệt, chúng tôi đã thành lập 10 tổ công tác trực tiếp xuống từng chi bộ hỗ trợ, hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng ngay từ đầu tháng 10. Do đó, tính đến thời điểm này, có khoảng 90% đảng viên sử dụng điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Hiện nay, tổ công tác hỗ trợ xử lý vướng mắc đang tập trung hỗ trợ những trường hợp thông tin sai lệch, chưa trùng khớp; các chi bộ đang tiến hành rà soát, tổng hợp những trường hợp đảng viên không sử dụng điện thoại thông minh để có hướng hỗ trợ.

Cùng với phường Hòa Bình, đồng loạt 148 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đều đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đến chi bộ việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; thành lập các tổ công tác, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ việc triển khai. Các Đảng ủy đều đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, cơ quan hướng dẫn các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy về nghiệp vụ tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử theo đúng quy định. Hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và có trách nhiệm quản lý chặt chẽ tài khoản cá nhân được cung cấp; quan tâm hỗ trợ đối với đảng viên cao tuổi, đảng viên chưa sử dụng điện thoại thông minh.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được đánh giá là rất cần thiết, giúp cho thông tin được truyền đạt thống nhất, dữ liệu đảng viên được liên thông, cấp ủy giám sát và đánh giá hiệu quả công tác tổ chức Đảng trên nền tảng số. Việc triển khai ứng dụng đang được thực hiện bài bản với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy các cấp, các cơ quan liên quan và đặc biệt là nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đảng viên. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng cũng đang vấp phải một số khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ.

Đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn cho biết: Đảng bộ xã hiện có 90 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.674 đảng viên, trong đó có 54 chi bộ khu dân cư. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng bộ xã đã khẩn trương triển khai việc ứng dụng chuyển đổi số trong Đảng nói chung, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay do hạ tầng công nghệ số còn hạn chế, một số phần mềm chưa đồng bộ, kết nối chậm; việc thực hiện trao đổi thông tin, gửi nhận các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tới các chi bộ thôn, xóm, tiểu khu còn gặp khó khăn. Đặc biệt, độ tuổi trung bình của cấp ủy các chi bộ khu dân cư hiện nay khá cao, nhiều đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ không sử dụng điện thoại thông minh hoặc có sử dụng nhưng kĩ năng, thao tác trên các ứng dụng, phần mềm còn hạn chế đang gây nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khó khăn của Lương Sơn cũng là khó khăn chung của các đảng bộ xã, phường khác trên địa bàn tỉnh khi triển khai ứng dụng này, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng chí Lò Thu Hà - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bao La cho biết: Đảng bộ xã có 37 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.044 đảng viên, trong đó, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 91%, sống rải rác tại các xóm thuộc vùng đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, địa hình đồi núi. Nhiều đảng viên đã cao tuổi, không sử dụng hoặc không sử dụng thành thạo điện thoại di động thông minh là khó khăn rất lớn đang đặt ra trong việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Hiện nay, Ban Xây dựng Đảng đang yêu cầu các chi bộ rà soát, báo cáo lại những trường hợp chưa cài đặt, sử dụng được ứng dụng để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Tại Đảng bộ xã Pà Cò, đồng chí Hà Văn Dung - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã cho biết: Đảng bộ xã có 45 chi bộ với 783 đảng viên, trong đó có 18 chi bộ khu dân cư. Đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Theo rà soát sơ bộ thì có đến gần 20% đảng viên không sử dụng điện thoại di động thông minh, chủ yếu là đảng viên nông dân và cao tuổi. Nhiều đảng viên có sử dụng điện thoại di động thông minh nhưng không đăng ký sử dụng dữ liệu di động 4G, gia đình không có wifi... nên việc sử dụng ứng dụng bị hạn chế. Một số đảng viên chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2. Do đó, hiện nay, Ban Xây dựng Đảng đang phối hợp với Công an xã, Văn phòng Đảng ủy và các chi bộ rà soát, hỗ trợ đảng viên thực hiện việc cài đặt ứng dụng.

Bên cạnh những khó khăn trong cài đặt ứng dụng, một số ý kiến đảng viên cũng đề xuất cần cải thiện giao diện ứng dụng cho dễ sử dụng với đảng viên lớn tuổi; bổ sung các tính năng như nhắc lịch họp, học nghị quyết... để ứng dụng thêm tiện ích, hoàn thiện.

Dương Liễu