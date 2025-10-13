Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, GPMB cũng được xác định là nhiệm vụ khó, phức tạp do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tổ chức.

Để GPMB đạt hiệu quả, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho đơn vị thi công cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng hàng đầu, luôn được thực hiện trước với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành của tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để công tác tuyên truyền, vận động GPMB được thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Giai đoạn 2021- 2025, Phú Thọ thực hiện nhiều công trình, dự án trọng điểm cần phải thu hồi đất; trong đó có nhiều dự án, công trình trọng điểm Quốc gia. Với diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, tổ chức, đòi hỏi tiến độ nhanh, khẩn trương, đặt ra yêu cầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để tổ chức GPMB hiệu quả, bàn giao “mặt bằng sạch” đúng kế hoạch.

Để triển khai thực hiện GPMB để thuận lợi, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, trước hết cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông tin thu hồi đất thực hiện các dự án để người dân được biết; đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi.

Người dân khu Sơn Hà, xã Cẩm Khê phối hợp với cơ quan chuyên môn di dời, tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Trên thực tế, thực hiện GPMB xây dựng các công trình, dự án, bên cạnh sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân vẫn còn một bộ phận người dân, tổ chức...có đất bị thu hồi chưa đồng thuận, chưa thực hiện quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. Nguyên nhân chủ yếu là chưa thống nhất về mức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; một bộ phận còn chưa hiểu rõ việc thu hồi đất GPMB là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung và đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống...

Để công tác bồi thường GPMB được chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến khu dân cư để thông tin, vận động người dân chấp hành các quyết định thu hồi đất.

Các địa phương đã cử cán bộ tuyên truyền, giải thích cụ thể, rõ ràng những băn khoăn mà Nhân dân chưa hiểu rõ; nêu những lợi ích mà dự án, công trình mang lại. Song hành với đó, các xã, phường cũng tổ chức đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân về phương án bồi thường theo từng đợt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp của người dân. Những vướng mắc phát sinh, kiến nghị trong quá trình tổ chức thực hiện đã được bộ phận GPMB tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh hợp lý, bảo đảm quyền lợi cho người dân...

Bà Nguyễn Thị Viện, khu Sơn Hà, xã Cẩm Khê chia sẻ: "Khi biết thông tin dự án, sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước và gia cố lề đường đoạn từ km 43+200 - km 44+500 từ xã Cẩm Khê đến nút giao IC10 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chúng tôi còn băn khoăn bởi diện tích đất thu hồi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, kế sinh nhai của nhiều hộ gia đình. Có nhà diện tích thu hồi cắt qua sân, tường rào hoặc chia đôi cửa hàng, quán xá kinh doanh...

Được giải thích, phân tích lợi ích mà dự án mang lại, người dân chúng tôi đã đồng tình chấp thuận phương án GPMB, phối hợp cùng chính quyền địa phương, đơn vị thi công liên quan tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Đến nay, công trình đã được hoàn thành, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo dựng cảnh quan khu phố khang trang, hiện đại...”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng phương châm kiên trì, bền bỉ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, cơ bản các công trình, dự án cần thực hiện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được bàn giao mặt bằng, đảm bảo thi công đúng kế hoạch. Đặc biệt, nhiều công trình, dự án hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch.

Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm thực hiện không chỉ phát huy hiệu quả trong thực hiện các dự án cần thu hồi đất mà còn tạo đồng thuận để người dân hiến đất, giải phóng vật kiến trúc xây dựng các công trình dân sinh.

Tại các địa phương, cấp ủy, chính quyền đã tập trung tuyên truyền, vận động huy động nguồn nội lực trong Nhân dân tham gia xây dựng quê hương gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ tổ chức, từ đó nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất ở, đất vườn, đất ruộng để mở rộng, nâng cấp đường giao thông; xây dựng công trình nhà văn hóa...

Người dân khu 1, khu 2 phường Vân Phú tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Trần Minh Lợi – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Thọ cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân toàn phường đã đồng thuận hiến gần 10 nghìn m2 đất và nhiều tài sản, vật kiến trách để xây dựng giao thông nông thôn; góp phần nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông toàn phường đạt trên 99%...

Đây không phải số ít, nhiều địa phương trong tỉnh, người dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, GPMB vì mục tiêu chung. Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác tuyên truyền GPMB sẽ là tiền đề, động lực để tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.

Lệ Oanh