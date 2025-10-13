Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025

{title}
Sáng 13/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025. Tham gia lớp có 46 quần chúng ưu tú đến từ 5 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.
Trong thời gian 3 ngày (từ 13 - 15/10), các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức và kết quả học tập.
Đại diện Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các quần chúng ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, từ đó xác định động cơ đúng đắn khi phấn đấu trở thành đảng viên.
Nguyễn Yến
