Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025)

Phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn mới

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng nước ta. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất (từ ngày 14 - 31/10/1930) đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng và các Án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng giáo dục, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 15/10/1949, trên Báo Sự Thật, số 120 đã đăng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây được coi là cương lĩnh hoàn chỉnh của Đảng về công tác Dân vận và ngày 15/10 hằng năm được Bộ Chính trị khóa VIII lấy là Ngày Dân vận của cả nước.

Trải qua 95 năm, công tác Dân vận luôn gắn liền với quá trình thành lập, phát triển của Đảng; công tác Dân vận - vận động các tầng lớp Nhân dân là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận động, tập hợp, đoàn kết, huy động các tầng lớp Nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng đã thành công trong tổ chức lực lượng cách mạng thông qua công tác Dân vận; quan hệ Đảng - Dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp và là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng.

Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Năm 2025 - mốc son mới của công tác Dân vận, thực hiện chủ trương hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận ở Trung ương và cấp tỉnh; ở cấp xã thành lập Ban Xây dựng Đảng, trong đó có chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã, phường, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy về công tác Dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận của hệ thống chính trị ở xã, phường. Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trở thành một đơn vị chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa lớn, bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - người có uy tín của Tổ dân phố số 1, phường Thống Nhất (đứng thứ 2 từ phải sang) thường xuyên xuống khu dân cư tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới người dân. Ảnh: Đinh Thắng

Quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối công tác dân vận của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn quyết tâm làm theo những lời dạy của Người, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đồng lòng chung sức cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước lập nên những chiến công hiển hách, những thành quả to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục nêu cao Chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, phát huy mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, những chuyển biến hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác Dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở... Công tác dân vận chính quyền được tăng cường, hướng đến phục vụ, vì lợi ích của Nhân dân. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì nền nếp, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ của ngành với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được chú trọng, phát huy vai trò người uy tín cốt cán tôn giáo, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác Dân vận.

Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,5%, cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 (7,0%/năm) và cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so với năm 2020). GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020. Hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt khoảng 52 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: Phú Thọ phát triển dịch vụ logistics, công nghiệp phụ trợ, du lịch văn hóa tâm linh; Vĩnh Phúc giữ vai trò đầu tàu công nghiệp chế biến, chế tạo; Hòa Bình khai thác thế mạnh du lịch sinh thái, nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo. Đây là sự bổ trợ lẫn nhau, hình thành chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, mở ra khả năng phát triển đồng bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang công tác Dân vận của Đảng, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, xác định rõ công tác Dân vận hướng đến thực hiện mục tiêu "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, thống nhất nhận thức, hành động về công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị, đặt đúng vị trí, vai trò của công tác Dân vận; coi trọng và quan tâm lãnh đạo công tác Dân vận, có trách nhiệm phối hợp, thực hiện công tác Dân vận là điều kiện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Dân vận gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; thực hiện tốt Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác Dân vận.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào chủ trương, đường lối, biện pháp, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt. Triển khai đồng bộ tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về công tác Tuyên giáo và Dân vận.

Ba là, tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân chủ ở cơ sở đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của lực lượng vũ trang, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân và dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Bốn là, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân; mở rộng và tạo điều kiện cho các hoạt động tự quản của Nhân dân; thực hiện tốt các chương trình phối hợp với HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị, nhất là các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Đổi mới cách thức nắm tình hình Nhân dân, đánh giá, dự báo kịp thời diễn biến trong các tầng lớp Nhân dân; làm tốt công tác tham mưu cũng như phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Năm là, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp ủy, của Ban Xây dựng Đảng; thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo - Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, phù hợp với mô hình tổ chức mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ Tuyên giáo - Dân vận phải có năng lực, đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động, gương mẫu, tận tâm với công việc, thường xuyên sâu sát gắn bó với Nhân dân, chú ý nắm bắt những vấn đề bức xúc, mới nảy sinh, phản ánh để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác Tuyên giáo - Dân vận.

Sáu là, định kỳ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận về công tác Dân vận gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của địa phương, đơn vị để đánh giá khách quan, có cơ sở những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khả thi cho việc tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo. Trong công tác Dân vận, những bài học rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện ở các địa phương, đơn vị có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra; những cách làm hay, kinh nghiệm tốt sẽ được phổ biến, nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện công tác Dân vận trong điều kiện của cuộc cách mạng 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cần đổi mới cách tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị về công tác Dân vận một cách thiết thực, sinh động, chất lượng, hiệu quả.

Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dịp để đánh giá, suy ngẫm, cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận. Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng mình là cán bộ Dân vận của Đảng, luôn vững tin nguyện đi theo Đảng, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp sức xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy