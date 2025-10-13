Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Xây dựng Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Được tổ chức trong 2 ngày 12-13/10, Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc”. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, vì dân”.

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu) - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đại hội vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các Ban, cơ quan trung ương của Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương;...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, ngày 12/10, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ...

