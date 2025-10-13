Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng 13/10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy các phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 205 quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các phường. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong thời gian 5 ngày (từ 13-17/10), học viên sẽ được nghiên cứu 5 bài theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các phường dự Lễ khai giảng

Thông qua khóa học, học viên được củng cố nhận thức, nâng cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là dịp để bồi đắp ý thức trách nhiệm, tinh thần tiên phong, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị cán bộ, giảng viên nhà trường làm tốt công tác quản lý lớp học, quá trình giảng dạy phải gắn lý luận với thực tiễn; các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngọc Tuấn