{title}
{publish}
{head}
Sáng 13/10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy các phường: Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 205 quần chúng ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các phường. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng
Trong thời gian 5 ngày (từ 13-17/10), học viên sẽ được nghiên cứu 5 bài theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo các phường dự Lễ khai giảng
Thông qua khóa học, học viên được củng cố nhận thức, nâng cao niềm tin, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là dịp để bồi đắp ý thức trách nhiệm, tinh thần tiên phong, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
Toàn cảnh Lễ khai giảng
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị cán bộ, giảng viên nhà trường làm tốt công tác quản lý lớp học, quá trình giảng dạy phải gắn lý luận với thực tiễn; các học viên phải nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngọc Tuấn
baophutho.vn Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, GPMB cũng được xác định là...
baophutho.vn Sáng 13/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I, năm 2025. Tham gia lớp có 46 quần chúng ưu...
Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất,...
baophutho.vn Với cách làm chủ động, sáng tạo, Đảng bộ xã Liên Minh đã triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa việc học tập và rèn luyện kỹ...
baophutho.vn Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh...
baophutho.vn Ngày 10/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ tập trung A25.01 - năm 2025. Dự lễ bế giảng có...