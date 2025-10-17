Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, tổ chức Đảng xã Thanh Ba xác định tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ xã Thanh Ba hiện có 84 chi, Đảng bộ trực thuộc với 2.539 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng; nhiệm vụ trọng tâm phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, nhất là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Đồng thời, lãnh, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng chương trình KTGS của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Chương trình KTGS của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xã (từ tháng 7 đến hết năm 2025).

Ðoàn kiểm tra do đồng chí Phó Bí thư Thuờng trực Ðảng ủy xã Thanh Ba làm trưởng đoàn kiểm tra tại Trường THCS thị trấn Thanh Ba 1

Nội dung KTGS tập trung việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng đối với cán bộ, đảng viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy định về nêu gương; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc chi trả chế độ, chính sách cho người thụ hưởng; công tác tuyển quân...

Theo đồng chí Tống Xuân Thuỷ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã: Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác KTGS của Đảng; thường xuyên tổ chức các cuộc KTGS bằng hình thức đa dạng, phong phú, với phương châm chuyển từ thụ động sang chủ động, lấy xây là chính. Đồng thời, phân công các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, trực tiếp dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất với cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21 của BCH Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với: Chi bộ 23 Hanh Cù, Trường THCS thị trấn Thanh Ba 1, Trường Mầm non Đồng Xuân và người đứng đầu cấp uỷ Chi bộ.

Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND xã Thanh Ba tổ chức giám sát tại Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Xuân và người đứng đầu

Qua kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy nhận thấy: Các chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, duy trì nền nếp sinh hoạt; lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đời sống người dân được nâng lên... Tại cuộc kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi bộ để có kế hoạch khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thanh Ba thực hiện tốt các kế hoạch KTGS và thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2025. Về công tác giám sát chuyên đề, cấp uỷ các cấp, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng được triển khai. Cụ thể đã giám sát chuyên đề 4 đảng viên và đã ra thông báo kết luận 1 trường hợp; Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức giám sát chuyên đề 1 đảng viên và kiểm tra tài chính đảng về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 1 tổ chức Đảng. Đồng thời, thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng, đảng viên: Chi bộ 21 Hanh Cù thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục xác định tầm quan trọng của công tác KTGS trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác KTGS đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xã có 5 đồng chí uỷ viên (Chủ nhiệm, 1 Phó Chủ nhiệm, 3 uỷ viên). Tất cả cán bộ đều có trình độ chuyên môn, am hiểu về công tác KTGS. Các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã được phân công rõ trách nhiệm phụ trách lĩnh vực, địa bàn để theo dõi, đôn đốc và tham gia các cuộc KTGS.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thanh Ba tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác KTGS. Qua đó nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhanh, bền vững và tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đinh Tú