Kết luận của Bộ Chính trị: Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công

Ngày 17/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Kết luận số Kết luận số 200-KL/TW).

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công rất tốt đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 17/10/2025, sau khi nghe Báo cáo số 493-BC/VPTW, ngày 16/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao việc các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

2. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ: Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp uỷ, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án, công việc cụ thể để có thể triển khai ngay trong thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

3. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng về những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của dự thảo văn kiện và tình hình nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đa dạng hoá các hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh ý kiến; Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

4. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

5. Giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

6. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng để cụ thể hoá nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, được xác định rõ trong Điều lệ, Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội Đảng; báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 11/2025.

