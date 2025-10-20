Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 20/10, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá 1 năm 2025.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 33 học viên là đảng viên dự bị đến từ 6 Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu và học viên dự Khai giảng lớp học

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo - khoa học và công nghệ - xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam - bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Khai giảng lớp Lý luận Chính trị cho đảng viên mới

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương Thanh