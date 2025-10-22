Hiệu quả mô hình cây thanh long trái vụ ở Lập Thạch

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ở xã Lập Thạch có nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong đó, mô hình trồng thanh long trái vụ của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thành Hưng là điểm sáng, thể hiện tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm của người nông dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Đắc Thành, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Thành Hưng, cây thanh long vốn cho năng suất cao nhưng hiệu quả kinh tế không ổn định do phụ thuộc vào mùa vụ. “Vào chính vụ, giá thanh long có thời điểm chỉ còn 10 nghìn đồng/kg, khiến nông dân không có lãi. Chúng tôi luôn trăn trở làm sao nâng cao giá trị cho cây trồng này”, ông Thành chia sẻ.

Từ thực tế đó, HTX đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng bằng đèn LED chuyên dụng để kích thích cây thanh long ra hoa trái vụ. Đây là hướng đi mới giúp người dân “né mùa rớt giá”, kéo dài thời vụ thu hoạch và nâng cao thu nhập.

Khác với trước đây nông dân dùng bóng sợi đốt hoặc đèn halogen công suất lớn, nay HTX đầu tư hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng, có phổ ánh sáng phù hợp với quá trình sinh trưởng của cây, giúp giảm chi phí điện đến 70- 80% mà vẫn đạt hiệu quả chiếu sáng tốt. Việc điều chỉnh ánh sáng giúp cây tích lũy sắc tố Phitôcrôm -tín hiệu quan trọng để cây ra hoa đồng đều, đảm bảo sản lượng ổn định.

Hiện HTX Thành Hưng có 15ha thanh long ruột đỏ, trong đó 6ha trồng trái vụ với quy trình VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao

HTX có 15ha thanh long ruột đỏ, trong đó 6ha trồng trái vụ với quy trình VietGAP. Hệ thống chiếu sáng và điều khiển tự động được đầu tư gần 800 triệu đồng, song chỉ sau hai vụ sản xuất, chi phí đã cơ bản được bù đắp nhờ hiệu quả kinh tế vượt trội.

Theo tính toán, thanh long trái vụ có giá bán khoảng 30 nghìn đồng/kg, cao hơn 40- 50% so với chính vụ, giúp tăng lợi nhuận từ 30- 40%. Năm 2024, năng suất bình quân đạt hơn 20 tấn/ha, sản lượng khoảng 100 tấn/năm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh - những địa phương có yêu cầu cao về chất lượng.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, HTX còn đầu tư xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác và đăng ký mã truy xuất nguồn gốc, đảm bảo sản phẩm minh bạch, an toàn, được người tiêu dùng tin tưởng. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình đưa nông sản Lập Thạch tiến gần hơn với thị trường lớn, hướng tới xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thuận Thành, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Lập Thạch nhận định: “Mô hình trồng thanh long trái vụ của HTX Thành Hưng là hướng đi rất phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật giúp tăng năng suất, giá trị sản phẩm, mà còn là minh chứng cho tư duy đổi mới, chủ động ứng dụng khoa học của nông dân địa phương.”

Ông cho biết thêm, việc áp dụng công nghệ chiếu sáng thông minh đã góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của huyện. Chính quyền xã Lập Thạch đang tập trung hỗ trợ các HTX và hộ dân tiếp cận vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu tập thể, hướng tới chuỗi giá trị nông sản sạch - an toàn - bền vững.

Thành công của HTX Thành Hưng đã mở ra hướng phát triển mới cho nông dân Lập Thạch - những nông dân đang nỗ lực chuyển mình từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa hiện đại. Không chỉ mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho mỗi hộ tham gia, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, giúp người dân hiểu khoa học công nghệ là chìa khóa của thành công.

Trong thời gian tới, xã Lập Thạch sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu thanh long ruột đỏ Thành Hưng tại các hệ thống siêu thị và chợ đầu mối lớn. Xã chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trẻ, có trình độ kỹ thuật và tư duy thị trường để tiếp tục phát triển mô hình theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Từ hiệu quả thực tế của mô hình, có thể khẳng định rằng, khi người nông dân mạnh dạn đổi mới, chính quyền đồng hành và doanh nghiệp cùng liên kết, sản xuất nông nghiệp ở Lập Thạch sẽ tiếp tục khởi sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh.

Quốc Minh