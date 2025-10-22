Tiếp tục quan tâm xây dựng xã hội văn hóa, con người văn hóa

Góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Thế Khải - Trưởng Ban Công tác mặt trận tổ dân phố Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc đề nghị tiếp tục quan tâm xây dựng xã hội văn hóa, con người văn hóa.

Tôi nhất trí cao với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhất là những điểm mới, mục tiêu chiến lược, giải pháp đột phá. Dự thảo báo cáo chính trị đã nhận định, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ là đặc biệt quan trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ ngày 1/7/2025, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Trên tinh thần ấy, cá nhân tôi đề nghị các cơ quan Đảng, chính quyền, đặc biệt là các tiểu ban xây dựng Văn kiện của Đại hội cần chú trọng nội dung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng xã hội văn hóa, con người văn hóa, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển của đất nước”. Chính vì vậy, văn hóa đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng Đảng.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình - 3 vùng đất có phong tục tập quán văn hóa riêng biệt, nhưng có thể hỗ trợ nhau gìn giữ, phát huy khi các cơ quan Đảng, chính quyền có các nghị quyết, quy định đúng đắn.

Trước mắt, đề nghị các tổ chức Đảng, chi bộ, tổ dân phố, thôn, bản khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân trong khu dân cư có tủ sách và các loại hình để tạo điều kiện cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia đọc sách. Văn hóa đọc là nền tảng, là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến trí tuệ và nhân cách. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, xây dựng và phát triển văn hóa đọc không chỉ là nhu cầu của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi người hãy tự nuôi dưỡng tình yêu sách, để văn hóa đọc trở thành nét đẹp bền vững, góp phần xây dựng một xã hội học tập, văn minh và tiến bộ.

Dương Chung (ghi)