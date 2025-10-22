Xã Cao Sơn khai thác tiềm năng cải thiện cuộc sống người dân

Từ một xã vùng cao còn nhiều gian khó sau sáp nhập, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần một nửa dân số, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Cao Sơn tập trung lãnh đạo và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển KT-XH và cải thiện đời sống người dân.

Xã Cao Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính Cao Sơn và Tân Minh, tạo nên một địa bàn rộng lớn gần 125km2. Đây là mái nhà chung của hơn 8.700 người thuộc 5 dân tộc anh em Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Sự đa dạng về văn hóa là một kho báu, nhưng đi cùng với đó là những thách thức không nhỏ về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo khi thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 43,7 triệu đồng/năm, và tổng số hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới 49,3%.

Xã Cao Sơn có đông đồng bào dân tộc, sản phẩm nông nghiệp đa dạng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ xã Cao Sơn đã đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị lên vị trí hàng đầu. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không chỉ được quán triệt trên giấy tờ mà đã thực sự thấm sâu vào từng chi bộ, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Đảng ủy xã là việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách và thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện đồng bộ, phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Song song đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ luôn được được coi trọng. Hơn 200 lượt cán bộ, đảng viên được cử đi học các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hằng năm, 100% chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố và nhân lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn, là nền tảng vững chắc cho mọi bước phát triển kinh tế - xã hội sau này.

Đỉnh núi Biều- Bản Sưng, quanh năm mây phủ là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch

Đảng bộ xã Cao Sơn đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công nhiều khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp, vốn là thế mạnh, đã được tổ chức lại theo hướng hàng hóa, bền vững, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương. Các cây trồng chủ lực như ngô, sắn, dong riềng, chè, cây ăn quả có múi được quy hoạch vùng, mở rộng diện tích và áp dụng khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành chuỗi giá trị. Đặc biệt, Cao Sơn đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm bản địa. Gà đồi Tân Minh, lợn bản địa Tân Minh đã được công nhận sản phẩm OCOP, khẳng định chất lượng và giá trị đặc trưng, giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường. Công tác lâm nghiệp cũng có bước tiến vững chắc. Xã đã trồng mới khoảng 260 ha rừng mỗi năm, độ che phủ rừng của xã đã tăng từ 52,5% (năm 2020) lên 61,5% (dự kiến năm 2025), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững từ cây dược liệu dưới tán rừng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Nằm trên đỉnh núi Biều quanh năm mây phủ, xóm Sưng của người Dao Tiền đã phát triển du lịch cộng đồng dựa trên bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Nơi đây, những ngôi nhà truyền thống ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ, mây trắng vờn quanh đỉnh núi, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Chị Lý Sao Mai, một người con của dân tộc Dao, là người tiên phong với mô hình du lịch trải nghiệm, cộng đồng. Chị chia sẻ, ý tưởng của chị bắt nguồn từ mong muốn khôi phục các nghề truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Du khách đến xóm Sưng không chỉ để ngắm cảnh, mà còn được tự tay trải nghiệm vẽ sáp ong, nhuộm chàm, in hoa văn trên giấy dó, tắm lá thuốc người Dao, hay học cách làm rượu, ủ thịt chua... Mô hình của chị Mai đã tạo ra một chuỗi giá trị bền vững từ thu mua nguyên liệu tại địa phương, tạo việc làm trực tiếp cho các thành viên trong cộng đồng, và quảng bá văn hóa độc đáo của người Dao Tiền đến với du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm, mô hình này thu hút hơn 1.500 lượt khách, mang về doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế và cải thiện thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Thành công ở xóm Sưng đang tạo cảm hứng để Cao Sơn tiếp tục nhân rộng các mô hình du lịch tương tự, khai thác kho tàng văn hóa đa dạng của các dân tộc anh em.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ gần 50% xuống còn 21,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc nhờ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 40 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, xã đã xóa 349 nhà tạm, đảm bảo không còn hộ dân nào phải sống trong cảnh nhà dột nát. Hơn 1.300 lao động có việc làm ổn định, góp phần xây dựng quê hương.

Đồng chí Lường Văn Thi - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Mục tiêu của xã đến năm 2030 là đạt chuẩn nông thôn mới, thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 2.500 tỷ đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3–5% mỗi năm.” Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Cao Sơn tập trung vào các khâu đột phá chiến lược. Về hạ tầng, xã sẽ tập trung thu hút đầu tư vào khu vực nút giao cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, hình thành các hành lang kinh tế kết nối liên vùng. Về nông nghiệp, xã khuyến khích các mô hình sản xuất hữu cơ, sạch, phát triển sản phẩm OCOP chất lượng cao. Về du lịch, xã tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa bản địa để tạo ra những sản phẩm độc đáo, hấp dẫn. Đặc biệt, xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Lê Chung