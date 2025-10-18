Xã Hoàng An: Chuyển mình từ làng quê truyền thống thành điểm sáng kinh tế

Xã Hoàng An đang chuyển mình mạnh mẽ từ nền tảng nông nghiệp truyền thống sang một trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ năng động. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với những mục tiêu đầy tham vọng đang được hiện thực hóa bằng các dự án hạ tầng và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng An giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Sau sáp nhập, Hoàng An không đơn thuần là sự hợp nhất địa lý mà còn tái cấu trúc chiến lược. Cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra một lộ trình phát triển rõ ràng, với trọng tâm là tăng tốc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Hoàng An được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu kinh tế ấn tượng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 1.600 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 650 tỉ đồng; phấn đấu đến năm 2030, toàn xã sẽ có 186 doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm còn 23%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống chỉ còn 0,25%.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Hoàng An đang dồn lực nâng cấp hạ tầng. Các dự án giao thông trọng điểm như đường tỉnh 305 và 309 đang được triển khai, tăng cường kết nối các khu sản xuất và du lịch.

Song song đó là nỗ lực về chuyển đổi số: 100% cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng số và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng tính minh bạch trong điều hành.

Với vị trí địa lý thuận lợi và nguồn tài nguyên sẵn có, Hoàng An xác định công nghiệp là mũi nhọn đột phá. Việc hoàn thành xây dựng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu được xem là “nam châm” chiến lược để thu hút các dự án công nghệ cao, xanh và sạch.

Nhiều hộ dân chăn nuôi xã Hoàng An áp dụng phương pháp chăn nuôi VietGAHP an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An khẳng định sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: "Chúng tôi xác định phải khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu đột phá, là chìa khóa để khai thông nguồn lực và thu hút đầu tư chất lượng cao."

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Phi cũng nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt để khai thông nguồn lực cho Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, đặc biệt là dự án Nhà máy may mặc của Công ty Cổ phần công nghệ Giovani. Việc tập trung phát triển công nghiệp không chỉ giúp tăng thu ngân sách mà còn tạo ra hàng ngàn việc làm mới, tăng thu nhập bình quân đầu người.

Dù lấy công nghiệp làm mũi nhọn, Hoàng An không lãng quên nông nghiệp. Xã định hướng phát triển ngành này theo hướng hiệu quả, bền vững, sinh thái và công nghệ cao.

Phong trào văn hóa, thể thao luôn được xã Hoàng An chú trọng

Chiến lược bao gồm việc ứng dụng công nghệ, phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn, cùng với khuyến khích chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Với các sản phẩm chủ lực như lúa, chè và cây ăn quả, Hoàng An có tiềm năng phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp sạch, hỗ trợ cho lĩnh vực du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, xã sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phong phú. Các di tích lịch sử, văn hóa cùng nghệ thuật Hát Xoan – Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận đang được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Xã chú trọng khai thác những di sản này để phát triển du lịch văn hóa và sinh thái, tạo nguồn thu bền vững từ dịch vụ.

Yếu tố quan trọng nhất đảm bảo thành công là việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đã và đang tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Các phong trào thi đua được phát động nhằm tạo sự đồng lòng, biến các nghị quyết từ văn bản thành hiện thực sinh động.

Với sự quyết tâm chính trị cao, nền tảng vững chắc từ sáp nhập và một tầm nhìn chiến lược đột phá, Hoàng An đang tiến những bước vững chắc để biến khát vọng trở thành hình mẫu của sự phát triển toàn diện và bền vững.

Ngọc Thắng