Hạt nhân chính trị trong tiến trình số hóa

Chuyển đổi số (CĐS) trong tín dụng chính sách không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược để hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng tiếp cận tài chính cho người dân. Tại Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh – đơn vị trực thuộc NHCSXH tỉnh Phú Thọ, công tác này được triển khai quyết liệt, bài bản dưới sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của Chi bộ – hạt nhân chính trị trong tiến trình số hóa, gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh quản lý các dịch vụ số, góp phần minh bạch quy trình, tăng hiệu quả hoạt động...

Nhận thức rõ vai trò then chốt của CĐS trong giai đoạn hiện nay, Chi bộ đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Ngay từ đầu năm 2025, Chi bộ chỉ đạo toàn diện từ tư tưởng đến hành động, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực số và thay đổi phương thức làm việc theo hướng linh hoạt, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Công văn số 6118 ngày 27/6/2025 về việc “Bổ sung mở tài khoản tổ viên”, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng giao dịch triển khai chuẩn hóa dữ liệu khách hàng tại 5 xã: Phù Ninh, Phú Mỹ, Trạm Thản, Dân Chủ, Bình Phú.

Nhờ cách làm linh hoạt, bám sát cơ sở, đến nay đơn vị đã hoàn thành chuẩn hóa thông tin cho gần 5.000 khách hàng, đạt 70% kế hoạch đề ra. Chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp đồng bộ hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho các dịch vụ số như: Mở tài khoản, theo dõi dư nợ, chuyển khoản trả nợ, gửi tiết kiệm trực tuyến và nhận tin nhắn nhắc nợ tự động. Qua đó, góp phần minh bạch quy trình, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đối diện nhiều trở ngại. Nhiều khách hàng đi làm xa, không có mặt tại địa phương; một số chưa đổi sang căn cước công dân có gắn chip; trình độ sử dụng công nghệ còn hạn chế.

Trước tình hình đó, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook. Đồng thời, thực hiện cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng theo quy định.

Cùng với phục vụ khách hàng, Chi bộ cũng tập trung chỉ đạo thay đổi phương thức điều hành, quản trị nội bộ thông qua ứng dụng công nghệ: từ chấm công điện tử, giao ban trực tuyến, phân công công việc qua nền tảng số, đến đánh giá hiệu quả cán bộ theo hệ thống chỉ tiêu định lượng. Những thay đổi này góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, phù hợp xu thế CĐS.

Cán bộ Phòng giao dịch hướng dẫn người dân thực hiện các bước để số hoá hồ sơ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính được thuận lợi hơn

Một điểm sáng trong công tác CĐS là việc triển khai phần mềm quản lý tín dụng chính sách trên thiết bị thông minh dành cho cán bộ ngân hàng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ tịch UBND xã và các tổ chức nhận ủy thác. Phần mềm đóng vai trò như “cẩm nang điện tử”, giúp theo dõi hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện nghiệp vụ thu lãi, thu tiết kiệm, chuyển khoản nhanh chóng, chính xác.

Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking từ năm 2023 đã tạo bước đột phá, giúp người dân – kể cả ở vùng sâu, vùng xa – có thể chủ động thực hiện giao dịch tài chính ngay trên điện thoại thông minh, an toàn và thuận tiện hơn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phù Ninh khẳng định: “CĐS không chỉ là thay đổi công nghệ mà là thay đổi tư duy phục vụ. Chi bộ giữ vai trò trung tâm lãnh đạo, xuyên suốt từ chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Chúng tôi đặt mục tiêu mọi người dân, nhất là các đối tượng chính sách, đều có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách minh bạch, thuận lợi và hiệu quả”.

Tính đến hết tháng 9/2025, hoạt động tín dụng chính sách tại Phù Ninh đạt nhiều kết quả tích cực: dư nợ đạt trên 403 tỷ đồng (tăng 44,7 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 10%); nợ quá hạn chỉ còn 0,1% trên tổng dư nợ, thuộc nhóm thấp nhất toàn tỉnh. Những con số trên cho thấy: CĐS tại NHCSXH Phù Ninh không chỉ là nhiệm vụ công nghệ mà là cuộc chuyển đổi toàn diện từ tổ chức đến con người. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Chi bộ chính là động lực xuyên suốt, bảo đảm công cuộc CĐS đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, vì người dân và sự phát triển bền vững.

Anh Thơ