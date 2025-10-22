Xã Thọ Văn - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế

Là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Dị Nậu,Tề Lễ và Thọ Văn cũ, xã Thọ Văn mới đang từng bước khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng, hứa hẹn trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - du lịch trong tương lai gần. Với lợi thế về địa hình, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa cùng định hướng phát triển rõ ràng, xã đang tập trung khai thác các nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển bền vững, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Ba vùng hợp nhất tạo cho xã Thọ Văn có địa hình đa dạng, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi trang trại và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, hai xã Thọ Văn, Dị Nậu (cũ) có đồi rừng và hồ nước xen kẽ thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp; chăn nuôi trang trại và thủy sản; hồ sen sinh thái kết hợp nuôi cá. Bên cạnh đó, xã Thọ Văn còn nổi bật với khu rừng lim Ba Hố với trên 300 cây lim xanh, nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm vẫn xanh tốt đã tạo nên một quần thể thực vật vô cùng độc đáo và hiếm có. Nơi đây còn đầm sen rộng 80ha, tạo không gian xanh mát, yên bình, phù hợp để phát triển mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, là điểm đến hấp dẫn trong tour du lịch về miền lễ hội của tỉnh Phú Thọ.

Xã Thọ Văn có nhiều lợi thế về đường giao thông, diện tích mặt nước phát triển nuôi trồng thuỷ sản và du lịch sinh thái

Xã cũng có nhiều di sản văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là đền Quốc tế với lễ hội cướp kén đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Ngoài ra, khu vực núi Cao Biền với cảnh sắc nên thơ, không khí trong lành cũng đang được địa phương định hướng quy hoạch thành khu du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Đặc biệt, Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn T&T đang triển khai tại đây được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, đưa Thọ Văn trở thành điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ.

Song song với phát triển du lịch, Thọ Văn cũng có nền sản xuất công - nông nghiệp đang phát triển khá năng động. Khu vực Tề Lễ hiện có hơn một chục nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, khu vực ven sông Bứa với đất đai màu mỡ, thường xuyên được phù sa bồi đắp thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với các loại cây ngắn ngày như rau màu, xả, nghệ, kim ngân... Mặc dù chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhưng người dân nơi đây đã và đang thích ứng linh hoạt, chuyển đổi cây trồng phù hợp để đảm bảo hiệu quả sản xuất. Công tác dồn, đổi ruộng đất đã được thực hiện, dù quy mô còn nhỏ lẻ nhưng tạo tiền đề thuận lợi để phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch...

Chia sẻ về những định hướng của địa phương để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đồng chí Trần Công Chính – Chủ tịch UBND xã Thọ Văn cho biết: Trong thời gian tới, xã xác định hai khâu đột phá cần thực hiện là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái; xây dựng và phát triển các mô hình làng nghề truyền thống như sơn đỏ, trang trại ong mật, vườn rau sạch, đầm sen... nhằm tạo ra sản phẩm du lịch xanh, đặc trưng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2025 - 2030, Thọ Văn đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, tăng trưởng bền vững. Theo đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, dự kiến đến năm 2030 đạt 33,6 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 2.600 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 60% so với năm 2025.

Xã Thọ Văn chú trọng thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc

Địa phương đặt mục tiêu có 55 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vào năm 2030; chuyển đổi thêm 25 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, ứng dụng công nghệ trong công việc. 100% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình, hướng tới nền hành chính hiện đại. Chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ trọng lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp xuống 35%, trong khi khu vực tư nhân tăng lên 60%.

Với tiềm năng sẵn có cùng quyết tâm chính trị cao, Thọ Văn đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuyến du lịch từ Đền Hùng đi Vườn Quốc gia Xuân Sơn đi qua địa bàn mở ra nhiều cơ hội kết nối du lịch liên vùng, thu hút đầu tư và du khách. Đặc biệt, khi các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chuyển đổi số được đẩy mạnh, Thọ Văn sẽ không chỉ là một vùng quê trung du yên bình mà còn là một vùng đất năng động, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch sinh thái, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Vĩnh Hà