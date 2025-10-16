Tuyên truyền Nghị quyết để khơi dậy sức mạnh đồng thuận

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, có ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, xây dựng Phú Thọ phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đã được thông qua; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, sát hợp, khả thi, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sôi nổi thi đua thực hiện, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần - Đinh Thị Kiều An (ngoài cùng bên phải) nắm bắt tình hình đảng viên tại Chi bộ Trạm Y tế Yên Lãng.

Tại xã Trung Sơn, xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I thành công, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung xây dựng kế hoạch quán triệt nghị quyết, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với 280 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ cơ quan và 15 chi bộ nông thôn, Đảng ủy xã tổ chức thông tin kết quả Đại hội và định hướng nhiệm vụ cho các bí thư chi bộ, trưởng các khu trên địa bàn xã, đồng thời nắm bắt, trao đổi những khó khăn, tìm ra giải pháp thiết thực, qua đó thống nhất ý chí và hành động, tạo động lực mới cho chặng đường phía trước.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn Đinh Hải Nam khẳng định: Để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Đảng ủy xã sẽ thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến, thông tin nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đề ra. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, y tế gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển kinh tế đồi rừng, nâng cao năng lực chế biến, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần - Đinh Thị Kiều An chia sẻ: Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các hình thức tuyên truyền sẽ được đổi mới, đa dạng như qua loa truyền thanh, các nền tảng số zalo, facebook; các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể... nhằm chuyển tải thông tin kịp thời, gần gũi, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt một cách nghiêm túc, có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng cũng đang được xây dựng, nhằm đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững tinh thần Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đại hội cũng nhanh chóng được triển khai phù hợp với thực tế tại địa phương để tuyên truyền đến người dân, trong đó xã Hương Cần xác định tuyên truyền rõ các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư... Đồng thời, nêu gương các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện để tạo sức lan tỏa, cổ vũ tinh thần thi đua.

Ông Doãn Văn Thắng - Bí thư Chi bộ khu Nội Xén, xã Hương Cần phấn khởi: Khi nghe việc triển khai Nghị quyết, đảng viên và bà con trong khu rất đồng thuận. Việc học tập Nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể sẽ tiếp tục là tiền đề để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự...

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy sức mạnh đồng thuận của Nhân dân, công tác thông tin, tuyên truyền ở các địa phương phải giữ vai trò then chốt, đi trước mở đường. Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị cần bám sát định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận trong Nhân dân, để Nghị quyết dần trở thành hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, cùng cả nước tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Ngọc Tuấn