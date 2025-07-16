Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Tổ công tác số 1 chỉ đạo, duyệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ các xã, phường

Ngày 16/7, Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã tổ chức hội nghị chỉ đạo, duyệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 29-30/7/2025. Báo cáo chính trị trình Đại hội gồm 2 phần, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương công vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần đưa tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc”.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung các Văn kiện.

Cơ bản nhất trí với các nội dung, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu, báo cáo chính trị cần khái quát lại cho ngắn gọn, súc tích hơn; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 cần tính toán kỹ, đưa ra chỉ tiêu cao để có hướng phấn đấu, quyết liệt chỉ đạo phát triển KT-XH nhưng cũng cần có tính khả thi với những dẫn chứng cụ thể; các giải pháp chủ yếu cần tập trung vào 3 nhóm: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số và đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút các dự án đầu tư.

Đối với báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải trên tinh thần thẳng thắn, bên cạnh những ưu điểm, cần chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Về phương án nhân sự, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, bảo đảm số lượng, cơ cấu cho phù hợp, theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung các Văn kiện.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội ngày 28-29/7/2025. Chủ đề Đại hội là “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới”.

Báo cáo chính trị trình Đại hội tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; nêu quan điểm, đề ra mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu, báo cáo chính trị cần tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để điều chỉnh, khái quát theo hướng ngắn gọn, súc tích; cần thẳng thắn nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; đề ra những giải pháp đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh rà soát lại báo cáo chính trị, đề án nhân sự đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến thời gian diễn ra Đại hội trong các ngày 29-30/7/2025. Báo cáo chính trị trình Đại hội gồm 2 phần lớn, trong đó, xác định 4 phương hướng, mục tiêu chung; 8 chỉ tiêu chủ yếu, 29 chỉ tiêu cụ thể; 3 khâu đột phá và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo văn kiện của Đảng ủy xã.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý để hoàn thiện các văn kiện; báo cáo chính trị cần tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, nhất là trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; rà soát lại các chỉ tiêu, cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội tại Sở Chỉ huy mới.

Cũng tại hội nghị, Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ và dự thảo Văn kiện của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Xã Thanh Ba; các phường: Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú, Thanh Miếu, Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ hoàn thành xong trước ngày 31/7/2025.

Lê Hoàng