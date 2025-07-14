Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Chiều 14/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Tập đoàn CT&D (Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings) và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng do ông Gary Tseng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng sản phẩm OCOP Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo cho lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chào mừng lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Tập đoàn CT&D đã tới thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí khẳng định: Tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với quy mô nền kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều đó đã đem đến vị thế mới, mở ra không gian, động lực phát triển cho vùng Đất Tổ và cả vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có những tiềm năng, thế mạnh và luôn rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng ấm của tỉnh Phú Thọ, ông Gary Tseng – Tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng giới thiệu khát quát về Dự án đã và đang xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng thời cho biết: Sau Dự án đô thị đang triển khai ở Bắc Ninh thì Phú Thọ là điểm đến tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn để phát triển khu Đô thị sinh thái khi mở rộng hoạt động ra khu vực phía Bắc. Vì vậy, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng mong muốn tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty có thể triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông với Tập đoàn CT&D (Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings) và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Trước những mong muốn của Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn cam kết đồng hành với doanh nghiệp trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh với những cơ chế, chính sách phù hợp để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ mọi rào cản vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Đồng thời chia sẻ, lưu ý Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng ngay khi có đủ điều kiện, các thủ tục liên quan cần triển khai sớm để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quốc Đại