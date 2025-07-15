Công bố các quyết định thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Ngày 15/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Phi Long – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được chỉ định tham gia BCH, BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Hải – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Lương Đức Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Quách Thế Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Võ Ngọc Kiên – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đinh Công Thực – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Bùi Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phi Long – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kế hoạch của Ban Chỉ đạo hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phối hợp với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình xây dựng Đề án Hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng của 3 tỉnh.

Ngay sau khi Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Quyết định về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng các văn bản, quy định, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Đảng ủy; bố trí cơ sở vật chất, nơi làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách Đảng ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đối với 51 đồng chí; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy đối với 16 đồng chí. Chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy đối với 2 đồng chí; chỉ định Ủy viên UBKT Đảng ủy đối với 9 đồng chí, chỉ định Chủ nhiệm UBKT và 6 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Trên cơ sở thực trạng tổ chức đảng, đảng viên khi hợp nhất 3 tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã quyết định thành lập 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 11 Đảng bộ và 1 chi bộ với tổng số 2.724 đảng viên; đồng thời chỉ định tham gia BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Để nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và tinh gọn đội ngũ cấp ủy cơ sở, BTV Đảng ủy quyết định thực hiện mô hình Đảng bộ cơ sở không có BTV Đảng ủy đối với 3 đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Phi Long – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định thành lập 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quyết định thành lập 4 cơ quan tham mưu, giúp việc cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh gồm: Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy hiện có 46 đồng chí. Về cơ sở vật chất, cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp nhận trụ sở làm việc của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ (trước đây).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chúc mừng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và các đồng chí được chỉ định giữ các chức vụ.

Đồng chí nhấn mạnh việc thành lập Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là mô hình mới, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Nhiệm vụ đặt ra sau sáp nhập rất nặng nề, vì vậy, đồng chí yêu cầu: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và các chi, Đảng bộ trực thuộc khẩn trương kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo vận hành trơn tru, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền trao quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BCH, BTV các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết để lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khẩn thương ban hành quy chế làm việc; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh làm nền tảng để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí yêu cầu trước mắt cần tập trung tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, hướng tới chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thắng - Thanh