Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm

Ngày 14/7, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh gồm: Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh; Cầu Phong Châu mới và Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện Trạm Thản.

Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ được khởi công từ tháng 4/2022 với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh trên 426 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích gần 18.000m2, với quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng mái.

Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công. Công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng, thực hành các di sản văn hóa độc đáo phục vụ người dân và du khách khi đến với Đất Tổ Phú Thọ.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới.

Cầu Phong Châu mới được khởi công vào tháng 12/2024, sau hơn 3 tháng xảy ra sự cố cầu Phong Châu cũ bị sập nhịp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng được thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư và Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) là nhà thầu thi công, có chiều dài toàn tuyến hơn 652m. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành 70% khối lượng công việc, phấn đấu hợp long cầu đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 và đưa vào sử dụng trong tháng 10 tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện Trạm Thản.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện Trạm Thản được khởi công vào tháng 10/2017 với tổng mức đầu tư hơn 2.242 tỉ đồng, quy mô 10ha. Tổng công suất phát điện 18MW. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ hoàn thiện, đến thời điểm này, phần xây dựng đã hoàn thành 98%, lắp đặt thiết bị hoàn thành 85%, dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận rác từ ngày 15/8 tới đây.

Đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các đơn vị, đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Ba công trình trọng điểm trên mang ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, đồng thời có ý nghĩa chiến lược về văn hóa, giao thông, môi trường, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh và thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường giám sát, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra theo đúng tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Tinh thần đó phải được thấm nhuần trong từng cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Đối với các nhà thầu, đồng chí đề nghị phải thi công nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. “Đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm thì phải đến nơi đến chốn”, đây là nguyên tắc xuyên suốt để đưa các công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, tạo cú hích quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới.

Phan Cường