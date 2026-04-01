Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động tích cực trong phòng, chống thiên tai

Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Hội nghị kết nối tới các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm đánh giá tình hình thiên tai và đề ra giải pháp ứng phó trong thời gian tới. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trong năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 31/12/2025, cả nước 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương do thiên tai. Tổng thiệt hại ước tính hơn 104.733 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 được quan tâm, triển khai nhanh chóng, kịp thời với tinh thần lấy dân làm gốc, đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Chính phủ đã hỗ trợ gần 8.800 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động, phân bổ hơn 1.300 tỷ đồng hỗ trợ người dân. Các bộ, ngành cũng cấp phát hàng chục nghìn tấn gạo cùng giống cây trồng để khôi phục sản xuất. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 1,28 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục nghìn phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ di dời trên 325.000 hộ dân đến nơi an toàn; thông báo, hướng dẫn cho hơn 907.000 phương tiện chủ động tránh trú bão...

Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền trung, bảo đảm mọi người dân có nhà ở để vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2026; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đã huy động tối đa nguồn lực, lực lượng với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm”, “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức triển khai chiến dịch quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Đến ngày 30/12/2025, hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, đạt 100% kế hoạch, trong đó 97,5% số nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 5 đến 10 ngày; đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới tại các địa phương...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các lực lượng và người dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chỉ ra các bài học rút ra trong phòng chống thiên tai như: Dự báo phải kịp thời, chính xác, lãnh đạo bám sát tình hình; cứu người là trên hết, trước hết; triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục kịp thời, hiệu quả; chuyển đổi nhanh từ trạng thái từ bị động chống đỡ sang trạng thái chủ động phòng ngừa; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ trước thiên tai. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng các kịch bản ứng phó sát thực tế với những tình huống thiên tai cực đoan, trên diện rộng; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh cho người dân, nhất là tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt công tác chỉ huy, điều hành theo phương châm linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó và khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Qua đó, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lê Hoàng