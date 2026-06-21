Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu chi trả không dùng tiền mặt

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt đang được khuyến khích bởi mang lại nhiều lợi ích vượt trội: Giúp người được hưởng giảm đáng kể thời gian chờ đợi; hạn chế tình trạng tập trung đông người, đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho người nhận. Chủ trương bắt buộc này đang được tỉnh quan tâm thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

BHXH tỉnh phối hợp với UBND các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú và xã Hy Cương hướng dẫn người thụ hưởng mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nhận chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Qua chia sẻ của ông Phạm Văn Hồng ở phường Việt Trì: Tiền được chuyển thẳng vào tài khoản ngay từ đầu tháng, giúp tôi tiết kiệm thời gian đi lại, giảm thiểu rủi ro đánh rơi hoặc bị trộm cắp. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau vài tháng, tôi đã quen với việc dùng thẻ, thao tác trên ứng dụng ngân hàng để thanh toán trực tiếp các hóa đơn điện, nước, mua sắm... mà không cần rút tiền mặt.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan ở khu Thanh Bình, xã Tân Lạc bộc bạch: Trước đây, vợ chồng tôi nhận lương hưu bằng tiền mặt; những lúc đau ốm phải làm giấy ủy quyền cho con đi nhận thay nên mất nhiều thời gian và phiền phức. Từ khi nhận lương hưu qua tài khoản, đến kỳ trả lương, tiền tự động được chuyển vào tài khoản, tôi thấy rất tiện lợi và chủ động hơn trong việc chi tiêu sinh hoạt gia đình.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh về tiến độ triển khai chỉ tiêu chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 31/5/2026, tỷ lệ chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt toàn tỉnh đạt 88,77%; vẫn còn 102/148 xã, phường chưa đạt chỉ tiêu, đặc biệt có 5 xã đạt tỷ lệ dưới 50% (Đồng Lương, Hùng Việt, Vĩnh Chân, Vạn Xuân, Hiền Quan).

Để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ tối thiểu 98% trước ngày 30/6/2026 (theo Thông báo kết luận số 154/TB-UBND ngày 20/3/2026 của UBND tỉnh), BHXH tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, Công an cấp xã; Trưởng khu dân cư, Tổ trưởng Tổ dân phố; các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH và Ngân hàng thương mại rà soát từng trường hợp, vận động quyết liệt đối với 16.125 người hưởng đang nhận tiền mặt còn lại trong tháng 6/2026 (thuộc 102/148 xã chưa hoàn thành chỉ tiêu).

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kịp thời lập biên bản, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, “tuyên truyền ngược” hoặc chi trả sai quy định để giữ khách nhận tiền mặt.

BHXH cũng tăng cường vai trò đầu mối chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan (UBND xã, phường, Công an, BHXH, Ngân hàng) và huy động toàn bộ nguồn lực của đơn vị mở chiến dịch tuyên truyền, vận động chuyển đổi hình thức chi trả từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng tại 102 xã, phường có tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân dưới 98%.

BHXH tỉnh tổ chức điểm truyền thông cộng đồng thu hút đông đảo người dân tham gia tìm hiểu về chính sách BHXH, BHYT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự quyết tâm của toàn thể viên chức, người lao động, việc triển khai sẽ đạt kết quả tích cực. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu chi trả không dùng tiền mặt theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Tiến độ triển khai tại 102 xã, phường được thông báo, cập nhật thường xuyên. Đặc biệt, BHXH và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt tại các xã đang có tỷ lệ thấp dưới 50%, như: Tổ chức chiến dịch tuyên truyền thực tế; cơ quan BHXH địa phương, chính quyền cơ sở phối hợp cùng ngân hàng lập tổ công tác lưu động hỗ trợ mở tài khoản tại nhà; đơn giản hóa quy trình xác thực sinh trắc học...

Để đảm bảo thông tin kịp thời tới người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh tích cực phối hợp, cung cấp danh sách, đồng thời có phương án về thời gian, nhân lực hỗ trợ mở tài khoản, tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi hình thức nhận chế độ và phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; tăng cường thời lượng tuyên truyền về lợi ích của hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, thông báo rõ phương án tổ chức chi trả qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở để người hưởng biết, chủ động thực hiện chuyển đổi.

Bùi Minh