Kỳ họp thứ 2 HĐND xã Tam Đảo:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2025

Ngày 29/8, HĐND xã Tam Đảo (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 2 để bàn một số nhiệm vụ năm 2025 và thời gian tiếp theo; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2025 và đề ra phương hướng, giải pháp 5 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã trình bày tờ trình về ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2026. UBND xã trình bày các tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách.

Theo báo cáo của UBND xã, trong 7 tháng năm 2025, Tam Đảo đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Tổng diện tích gieo trồng 1.070ha, sản lượng lương thực có hạt 4.623 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định với hơn 264 nghìn con. Du lịch tiếp tục khởi sắc, toàn xã đón trên 197.300 lượt khách, góp phần thúc đẩy dịch vụ, thương mại. Thu ngân sách địa phương ước đạt 130 tỷ đồng, chi 121 tỷ đồng, đảm bảo cân đối ngân sách. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định.

Trong 5 tháng cuối năm, xã Tam Đảo đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8-9%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,3%; trên 95% dân số được sử dụng nước sạch. Địa phương tập trung phát triển dịch vụ - du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND xã Tam Đảo đã thảo luận, chất vấn các nội dung phát triển kinh tế - xã hội và thông qua các Nghị quyết về: Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2026; ban hành nội quy kỳ họp HĐND xã; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 tháng cuối năm 2025; giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025...

