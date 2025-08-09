Ra mắt cuốn sách “Chia sẻ và thức tỉnh” - Hành trình truyền thông nhân văn kết nối cộng đồng bằng nghệ thuật thị giác

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2025), Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức”.

Đây là ấn phẩm đặc biệt tập hợp những tác phẩm thiết kế xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế logo “Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8)”, do chính Trung tâm tổ chức.

Cuốn sách là sự kết tinh của cảm xúc, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội, mang trong mình thông điệp sâu sắc về sự đồng cảm, công lý và khát vọng xây dựng một thế giới yêu thương, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu ra mắt sách, ông Lê Việt Nhân-Giám đốc Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường, chia sẻ: “Cuộc thi thiết kế logo nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) được tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng xã hội về nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời cũng để thức tỉnh lương tri nhân loại cùng chung tay đấu tranh đòi công lý cho họ.

Cuộc thi là một bước đi nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao trên hành trình hàn gắn những vết thương chiến tranh và lan tỏa sự đồng cảm trong cộng đồng. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính biểu trưng, mà còn là hành động thiết thực nhằm nhắc nhớ rằng: dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau của những nạn nhân vẫn còn hiện hữu, và chúng ta, với tư cách là cộng đồng, không thể quay lưng với những mất mát ấy”.

Theo ông, Chia sẻ và Tỉnh thức ra đời nhằm lan tỏa thông điệp nhân ái, khơi dậy sự đồng cảm xã hội và thúc đẩy hành động thiết thực vì nạn nhân chất độc da cam.

Dưới góc nhìn học thuật, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hà Huy Phượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đánh giá cao tính giáo dục và giá trị truyền thông sâu sắc mà cuốn sách mang lại.

Ông khẳng định: “Chia sẻ và Tỉnh thức không đơn thuần là một tập hợp các thiết kế, mà mỗi tác phẩm trong đó là kết tinh của cảm xúc, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Đó là những thông điệp lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh – thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của các nạn nhân, đồng thời truyền tải khát vọng về công lý, sự chữa lành và niềm tin vào một thế giới công bằng, yêu thương”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh, sinh viên các ngành thiết kế, kiến trúc, mỹ thuật, truyền thông..., mà còn là cầu nối để công chúng hiểu hơn, đồng cảm hơn và hành động nhiều hơn vì các nạn nhân da cam, những con người xứng đáng được sống một cuộc đời công bằng, yêu thương và sẻ chia.

Đặc biệt, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hà Huy Phượng nhận định: “Mỗi biểu tượng trong sách là một ‘ngôn ngữ truyền thông thị giác’ mang giá trị nhân văn sâu sắc. Từ hình ảnh người mẹ, đứa trẻ, giọt nước mắt, vòng tay, cánh chim hòa bình, tất cả như một lời hiệu triệu im lặng nhưng đầy sức nặng. Đây là minh chứng rõ nét cho truyền thông bằng biểu tượng, hay nói cách khác, là truyền thông từ trái tim đến trái tim, một hướng tiếp cận hiện đại trong truyền thông cộng đồng”.

Ông cũng cho rằng cuốn sách là tài liệu học tập mở quý giá cho sinh viên ngành báo chí, truyền thông, mỹ thuật ứng dụng – từ việc phát động chiến dịch, sản xuất nội dung, tổ chức truyền thông sự kiện cho đến đánh giá hiệu quả thực tế.

Ở góc độ truyền thông xã hội và marketing nhân văn, Tiến sĩ Trần Đình Lý– Phó Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam, đánh giá: “Các logo được chọn giới thiệu trong sách đều là những biểu tượng cô đọng và giàu ẩn ý. Khi được khơi nguồn từ sự thấu cảm và ý thức cộng đồng, những biểu tượng ấy sẽ vượt qua khuôn khổ thị giác để trở thành sứ giả truyền cảm hứng, góp phần bền bỉ vào công cuộc chữa lành xã hội”.

Theo Tiến sĩ Trần Đình Lý, cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là một không gian nhân văn sâu sắc, nơi cảm xúc, trách nhiệm xã hội và tinh thần sáng tạo cùng hội tụ.

Ông Phạm Văn Sơn, Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chia sẻ: Tôi mong rằng không dừng lại ở cuộc thi, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ về những hy sinh của thế hệ trước, biết ơn, đồng hành, chia sẻ và quan trọng rằng, chúng ta khẳng định, chúng ta không bao giờ quên những hy sinh của thế hệ đi trước để cho Đất nước nối liền một dải, đất nước trọn niềm vui trong hòa bình, độc lập hôm nay.

Đó là những tiếng vọng từ quá khứ Mãi mãi là sự nhức nhối của mỗi chúng ta trong hiện tại. Cũng là động lực để chúng ta hành động và chia sẻ nhiều hơn nữa với những khát khao, viết tiếp những ước mơ dang dở của 5 triệu nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học tại Việt Nam

Tổng thể, cuốn sách Chia sẻ và Tỉnh thức không chỉ đơn thuần là một ấn phẩm lưu giữ những thiết kế đặc sắc, mà còn là một hành trình truyền thông cộng đồng đầy cảm hứng, một tiếng nói cộng hưởng của lòng nhân ái, và một cam kết hành động của những con người không muốn lãng quên.

Đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ thuật và thực tiễn xã hội, giữa biểu tượng sáng tạo và khát vọng công lý. Chia sẻ và Tỉnh thức là lời nhắc nhớ đầy xúc động rằng: khi cộng đồng cùng nhau hành động và sẻ chia, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực, để không ai bị bỏ lại phía sau.

