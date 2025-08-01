Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp

Sáng 1/8, Công an tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường trên địa bàn; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng hơn 500 cán bộ chiến sỹ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh dự lễ ra quân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Ban Giám đốc Công an tỉnh dự lễ ra quân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự lễ ra quân.

Quang cảnh buổi lễ.

Đợt ra quân cao điểm bắt đầu từ ngày 1/8 đến 15/9/2025, với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8) và các sự kiện quan trọng khác của tỉnh, của đất nước.

Lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm trên không gian mạng, tội phạm về trật tự xã hội...

Ngành Công an thực hiện cao điểm tổng rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa điểm tổ chức sự kiện lớn; ứng dụng hiệu quả dữ liệu dân cư trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo mô hình mới...

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại lễ ra quân.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện nghiêm trực ban, trực chiến, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu và xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh Công an Nhân dân; nâng cao tác phong ứng xử văn hóa, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tỉnh đối với Nhân dân, quyết tâm thực hiện hiệu quả cao điểm.

Các lực lượng tại lễ ra quân

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng công an, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức phòng ngừa, tố giác tội phạm trong Nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. Tiếp tục hỗ trợ hiệu quả công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Lực lượng Công an cần “chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ, phát huy hiệu quả các tổ công tác đặc biệt trong tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm...

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh ra quân diễu hành đợt cao điểm.

Sau lễ phát động, các lực lượng phối hợp tiến hành diễu hành, biểu dương lực lượng qua các tuyến đường trên địa bàn Trung tâm hành chính tỉnh, góp phần tạo khí thế sôi nổi, khích lệ tinh thần lập công, lập thành tích của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện cao điểm. Đồng thời, tạo tác động mạnh mẽ đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đinh Vũ