Rộn ràng thị trường hoa Tết

Những ngày này, khắp các tuyến phố, chợ hoa, nhà vườn ở Phú Thọ đã rực rỡ sắc xuân. Không khí Tết hiện hữu rõ nét trong từng gốc đào, chậu quất, từng cánh hoa khoe sắc, mang theo niềm háo hức đón năm mới của người dân.

Thị trường hoa Tết năm nay, quất và đào tiếp tục là hai loại cây chủ đạo, xuất hiện dày đặc từ các khu chợ truyền thống đến những điểm bán hoa lớn.

Bên cạnh những gốc đào, chậu quất phổ thông phục vụ nhu cầu của đa số người dân, nhiều nhà vườn còn đưa ra thị trường những gốc đào cổ thụ được trồng và tạo dáng công phu. Có những gốc đào giá bán lên tới gần 90 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh và những khách hàng có điều kiện.

Đáng chú ý, nhiều nhà vườn đầu tư mạnh vào hình thức trưng bày. Những chậu cây được đặt trong các bệ, chậu gỗ lũa chạm khắc cầu kỳ, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc, vừa sang trọng.

Các gốc đào Sa Pa với dáng vẻ cổ thụ, hoa nở tự nhiên, sắc hồng phai đặc trưng mang đến cảm giác mới lạ, được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian ngày Tết.

Không chỉ có đào, quất, thị trường hoa Tết còn phong phú với nhiều loại hoa, cây cảnh mang ý nghĩa may mắn. Hoa chuối rừng với sắc đỏ rực rỡ, dáng vươn cao được nhiều gia đình ưa chuộng bởi cảm giác ấm cúng, sung túc và lời chúc tài lộc đầu năm.

Cây đu đủ tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Lan cũng là mặt hàng được quan tâm đặc biệt trong dịp Tết. Những chậu lan trầm mộng được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa nở đều, hương thơm dịu nhẹ có giá từ 6 - 20 triệu đồng/chậu, tùy số lượng cây.

Trong khi đó, lan hồ điệp vẫn giữ sức hút lớn với mức giá phổ biến từ 190 - 300 nghìn đồng/cây, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Thời điểm này, những người làm nghề cắm lan, trang trí hoa cũng tất bật hơn. Nhờ nhu cầu tăng cao, nhiều người có thể đạt thu nhập vài triệu đồng mỗi ngày, góp phần tạo thêm sinh khí cho thị trường hoa Tết.

Tại các chợ hoa, không khí mua sắm diễn ra tấp nập, báo hiệu một mùa Tết ấm áp, đủ đầy và tràn ngập hy vọng.

Lê Minh