Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Những ngày này, khắp các tuyến phố, chợ hoa, nhà vườn ở Phú Thọ đã rực rỡ sắc xuân. Không khí Tết hiện hữu rõ nét trong từng gốc đào, chậu quất, từng cánh hoa khoe sắc, mang theo niềm háo hức đón năm mới của người dân.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Thị trường hoa Tết năm nay, quất và đào tiếp tục là hai loại cây chủ đạo, xuất hiện dày đặc từ các khu chợ truyền thống đến những điểm bán hoa lớn.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Bên cạnh những gốc đào, chậu quất phổ thông phục vụ nhu cầu của đa số người dân, nhiều nhà vườn còn đưa ra thị trường những gốc đào cổ thụ được trồng và tạo dáng công phu. Có những gốc đào giá bán lên tới gần 90 triệu đồng, thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh và những khách hàng có điều kiện.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Đáng chú ý, nhiều nhà vườn đầu tư mạnh vào hình thức trưng bày. Những chậu cây được đặt trong các bệ, chậu gỗ lũa chạm khắc cầu kỳ, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc, vừa sang trọng.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Các gốc đào Sa Pa với dáng vẻ cổ thụ, hoa nở tự nhiên, sắc hồng phai đặc trưng mang đến cảm giác mới lạ, được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian ngày Tết.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Không chỉ có đào, quất, thị trường hoa Tết còn phong phú với nhiều loại hoa, cây cảnh mang ý nghĩa may mắn. Hoa chuối rừng với sắc đỏ rực rỡ, dáng vươn cao được nhiều gia đình ưa chuộng bởi cảm giác ấm cúng, sung túc và lời chúc tài lộc đầu năm.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Cây đu đủ tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Lan cũng là mặt hàng được quan tâm đặc biệt trong dịp Tết. Những chậu lan trầm mộng được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa nở đều, hương thơm dịu nhẹ có giá từ 6 - 20 triệu đồng/chậu, tùy số lượng cây.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Trong khi đó, lan hồ điệp vẫn giữ sức hút lớn với mức giá phổ biến từ 190 - 300 nghìn đồng/cây, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Thời điểm này, những người làm nghề cắm lan, trang trí hoa cũng tất bật hơn. Nhờ nhu cầu tăng cao, nhiều người có thể đạt thu nhập vài triệu đồng mỗi ngày, góp phần tạo thêm sinh khí cho thị trường hoa Tết.

Rộn ràng thị trường hoa Tết

Tại các chợ hoa, không khí mua sắm diễn ra tấp nập, báo hiệu một mùa Tết ấm áp, đủ đầy và tràn ngập hy vọng.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng rực rỡ sắc Xuân Tết nguyên đán Đón năm mới Không khí thị trường hoa Khoe sắc Háo hức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làng đá ong trăm tuổi giữa miền đất cổ

Làng đá ong trăm tuổi giữa miền đất cổ
2026-01-30 07:21:00

baophutho.vn Giữa cơn lốc bê tông hóa cuồn cuộn quét qua các làng quê Bắc Bộ, làng Thích Chung (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) vẫn lặng lẽ nép mình sau những...

Làng hoa Phương Viên vào vụ Tết

Làng hoa Phương Viên vào vụ Tết
2026-01-29 07:47:00

baophutho.vn Những năm 1986 - 1987, nghề trồng hoa, cây cảnh được du nhập vào làng Phương Viên, xã Thanh Thủy và bén duyên từ đó đến nay. Nhờ hoa, cây cảnh,...

Độc đáo không gian văn hóa chợ phiên

Độc đáo không gian văn hóa chợ phiên
2026-01-28 06:40:00

baophutho.vn Chợ phiên là không gian văn hóa sống động, điểm đến giao lưu, giao thương, quảng bá bản sắc dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết cộng...

Ấn tượng bánh giầy Tết Mông

Ấn tượng bánh giầy Tết Mông
2026-01-27 09:37:00

baophutho.vn Trong cái lạnh rất riêng của Tết vùng cao xã Pà Cò, chỉ cần được ngồi bên bếp lửa hồng, đưa hai bàn tay hơ ấm và chậm rãi thưởng thức chiếc...

Độc đáo lễ hội Tết Doi

Độc đáo lễ hội Tết Doi
2026-01-26 07:00:00

baophutho.vn Giữa vùng núi non trùng điệp phía Tây Bắc của tỉnh, xã Thu Cúc còn lưu giữ một không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, nơi Tết Doi vẫn...

“Pho sử sống” ở Mường Bi

“Pho sử sống” ở Mường Bi
2026-01-24 17:03:00

baophutho.vn Dưới chân những dãy núi trùng điệp của thung lũng Mường Bi, nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng, xóm Mường Lầm, xã Mường Bi dành gần trọn...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long