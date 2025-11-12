Ronaldo xác nhận tham dự World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đã xác nhận rằng World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với một diễn đàn du lịch ở Riyadh, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng xác nhận sẽ tham dự World Cup 2026, và đây cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cụ thể, Ronaldo chia sẻ: "Đúng, chắc chắn rồi, tôi sẽ 41 tuổi và tôi nghĩ đó sẽ là thời điểm. Trong giải đấu lớn này, tôi không biết... Như tôi đã nói, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này."

Dù chuẩn bị cho “vũ điệu cuối cùng” cùng ĐT Bồ Đào Nha, sau khi từng giúp “Selecao châu Âu” lên ngôi vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League (2019 và 2025), Ronaldo vẫn chưa muốn rời xa bóng đá hoàn toàn.

Mùa hè 2025, CR7 đã ký hợp đồng mới hai năm với Al Nassr, với mục tiêu thực hiện trọn vẹn hợp đồng trong khi tiếp tục săn đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Khi tiếp tục thi đấu sau tuổi 42, Ronaldo có cơ hội được chơi cùng đội với con trai cả Cristiano Jr, người đã bắt đầu thi đấu ở các cấp độ trẻ của Bồ Đào Nha và gây ấn tượng tại học viện của Al Nassr.

Siêu sao người Bồ Đào Nha gần đây chia sẻ với Piers Morgan rằng ngày treo giày có thể không còn xa. Anh còn đùa rằng khi nói “sớm”, thực ra có nghĩa là “sẽ xảy ra trong 10 năm”. Ronaldo nói: “Điều đó có nghĩa là sớm đối với tôi. Mọi người nghĩ rằng khi tôi nói nghỉ hưu sớm là trong sáu tháng hoặc một năm. Tôi chỉ đùa thôi! Thành thật mà nói, khi tôi nói sớm, có lẽ là một, hai năm nữa.”

Ronaldo cũng thừa nhận anh không còn lập kế hoạch dài hạn, rõ ràng sự nghiệp vĩ đại của anh sắp đi đến hồi kết. Biết rằng ngày cuối đang đến giúp anh tận hưởng nhiều hơn những thành tựu đã đạt được.

Anh chia sẻ về việc chơi bóng với niềm vui: “Khi đến một độ tuổi nhất định, bạn bắt đầu tính tháng trôi qua rất nhanh. Trong bóng đá, tôi cố gắng tận hưởng việc ghi bàn. Như các bạn biết, tôi đã 40 tuổi, tôi cố gắng tận hưởng khoảnh khắc và tiến về phía trước. Cơ thể tôi vẫn tốt. Còn với ĐTQG, tôi ghi bàn và giúp đội bóng. Tôi muốn giành danh hiệu. Đây là cuộc sống của tôi.”

Ronaldo vẫn còn cơ hội giành các danh hiệu lớn cùng Al Nassr và ĐT Bồ Đào Nha. Anh có khởi đầu ấn tượng ở mùa 2025/26, ghi 10 bàn sau 11 trận, giúp đội bóng của HLV Jorge Jesus giành tối đa 24 điểm từ 8 trận và dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Trong thời gian thi đấu tại Trung Đông, Ronaldo mới chỉ giành một danh hiệu, và anh quyết tâm cải thiện trong tương lai gần, với đồng hương Joao Felix hiện là đồng đội cùng anh tại Al Nassr

Trên đấu trường quốc tế, Ronaldo khẳng định anh không cần bắt chước chức vô địch World Cup của đối thủ lâu năm Lionel Messi để khẳng định di sản của mình. Tuy nhiên, anh được cho là rất khao khát giành danh hiệu toàn cầu và hoàn tất bộ sưu tập huy chương vào năm 2026, nhất là khi ĐT Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng đủ khả năng biến giấc mơ này thành hiện thực.

