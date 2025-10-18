Rực sáng ở chung kết bóng chuyền quốc gia, Kim Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam

Đặng Thị Kim Thanh được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 khi thể hiện phong độ ấn tượng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc tại Ninh Bình.

Cục TDTT Việt Nam vừa công bố danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Theo đó đội tuyển tập trung từ ngày 25.10 tới với 20 tuyển thủ. Đáng chú ý tay đập Đặng Thị Kim Thanh vừa tỏa sáng giúp CLB VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi vô địch quốc gia tại Ninh Bình, cũng có tên.

Kim Thanh (phải) trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Danh sách 20 tuyển thủ tập trung lần này gồm Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Uyên, Lê Thùy Linh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh.

Thanh Thúy, Bích Thủy lên đội tuyển bóng chuyền trước th SEA Games 33

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, Trần Thị Thanh Thúy cùng Trần Thị Bích Thủy bận thi đấu tại Nhật Bản nên sẽ hội quân cùng đội tuyển vào tháng 12 trước khi lên đường sang Thái Lan. Ngoài ra đội tuyển sẽ rút gọn còn 14 tuyển thủ theo đúng qui định của ban tổ chức. Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu săn tấm HCV lịch sử vốn nhiều năm qua thuộc về Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu đoạt HCV ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan

Ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia vừa qua, Đặng Thị Kim Thanh thi đấu ở vị trí đối chuyền, góp công lớn giúp CLB VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi vô địch. Ở chung kết với CLB LPBank Ninh Bình, Kim Thanh thi đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng, là tay ghi điểm số 1 của đội VTV Bình Điền Long An.

Nhờ đó cô được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gọi trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước kia Kim Thanh từng được gọi lên đội tuyển nhưng sau đó có quãng thời gian nghỉ thi đấu rồi quay trở lại trong màu áo đội TP.HCM trước khi tái hợp với VTV Bình Điền Long An.

Nguồn thanhnien.vn