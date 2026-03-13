Sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, từ trung tâm các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình..., đến các xã vùng xa, vùng cao trong tỉnh rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng, nổi bật các cụm pano, áp phích, băng rôn chào đón Ngày hội non sông. Hệ thống loa phát thanh trên khắp nẻo đường liên tục phát bản tin về ngày bầu cử, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị từ hội trường, phiếu bầu, hòm phiếu... đã hoàn tất; Tổ bầu cử tập trung rà soát công việc lần cuối; đảm bảo không để xảy ra sai sót. Với sự triển khai thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, khẩn trương, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Phú Thọ sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Trung tâm xã Mường Động rực rỡ cờ, hoa chào mừng Ngày hội non sông.

Bài bản trong công tác chuẩn bị

Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử đảm bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật, việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện sớm, đúng quy định, đảm bảo sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

Công tác ấn định đơn vị bầu cử được thực hiện bài bản, khoa học. Theo đó, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH, được bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, được bầu 85 đại biểu; 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 3.062 đại biểu.

Căn cứ quy định Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử ĐBQH khoá XVI, tỉnh Phú Thọ với 102 thành viên, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 285 thành viên và 924 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Để phục vụ công tác an ninh, trật tự và y tế; văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp đã kịp thời ban hành các quyết định thành lập Tổ giúp việc và các Tiểu ban giúp việc.

UBND các xã, phường ban hành quyết định thành lập 3.705 Tổ bầu cử, tương ứng với 3.705 khu vực bỏ phiếu. Các địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định; kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh khi có biến động. Toàn tỉnh có tổng số 2.814.877 cử tri. Trong quá trình niêm yết không phát sinh vướng mắc lớn. Các ý kiến phản ánh của cử tri đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời theo quy định.

Công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác nhân sự

Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức đầy đủ 3 vòng hiệp thương theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ. Quá trình hiệp thương không chỉ là bước lựa chọn nhân sự theo cơ cấu, mà còn là dịp rà soát, đánh giá toàn diện về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín của người được giới thiệu ứng cử.

Mặc dù Hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, song với quyết tâm bảo đảm tiến độ, UBBC các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức theo đúng quy định. Toàn bộ quy trình được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Qua từng vòng hiệp thương, danh sách người ứng cử được rà soát, sàng lọc chặt chẽ, bảo đảm những người được đưa vào danh sách chính thức đều đáp ứng tiêu chuẩn theo luật định và nhận được sự tín nhiệm của cử tri; bảo đảm hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng, giữa tính đại diện và yêu cầu đổi mới.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba về bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH gồm 29 người; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm 138 người; ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 5.074 người.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đây là kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sau khi đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, để đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường tập huấn cho đội ngũ tham gia công tác bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Các đợt tập huấn đã tập trung vào những nội dung trọng tâm: Quy trình tổ chức bỏ phiếu; công tác chuẩn bị, quản lý và bảo quản hòm phiếu; cách thức xử lý một số tình huống phát sinh trong ngày bầu cử; quy định về kiểm phiếu và tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử.

Công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai thành các đợt với nội dung, hình thức phù hợp; trong đó cao điểm là từ tháng 1/2026 đến hết ngày bầu cử 15/3/2026. Tập trung tuyên truyền đậm nét, tạo cao điểm về cuộc bầu cử; Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thứ 3; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; các nguyên tắc bầu cử, quy trình bầu cử và quyền công dân đi bầu cử; tuyên truyền về không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của cử tri; tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân.

Để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, UBBC tỉnh đã thành lập 19 Đoàn giám sát, kiểm tra nhằm chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 11/3, 19 đoàn công tác đã tiến hành 38 cuộc giám sát, kiểm tra tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các địa phương được thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Các địa phương đang khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3/2026. Qua giám sát, kiểm tra, các đoàn công tác đã kịp thời hướng dẫn, đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong, sau cuộc bầu cử.

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND. Công tác chuẩn bị khoa học, bài bản, kỹ lưỡng, Phú Thọ đã sẵn sàng cho Ngày hội non sông diễn ra thành công.

Dương Liễu