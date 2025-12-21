SEA Games 33: Những dấu ấn đáng nhớ

Sau gần hai tuần tranh tài, SEA Games 33 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc ấn tượng tối ngày 20/12/2025 tại Sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), để lại nhiều dấu ấn về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn lên của khu vực.

Màn pháo hoa bế mạc SEA Games 33.

Tham gia SEA Games 33 với nỗ lực, khát khao của từng vận động viên tại mọi nội dung tranh tài, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, để lại nhiều ấn tượng đẹp tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực này.

SEA Games 33 và những điểm nhấn

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là một sự kiện thể thao lớn của khu vực, được tổ chức 2 năm/1 lần với sự tham gia của các vận động viên thuộc 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Với khẩu hiệu “Hòa nhập và Phát triển bền vững”, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) được tổ chức từ ngày 9 - 20/12/2025 tại Thái Lan, thu hút sự tham gia của các vận động viên đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN. Trước lễ khai mạc, một số phân môn đã khởi tranh sớm hơn như bóng đá và đánh bóng trên lưng ngựa (polo).

Lễ khai mạc và bế mạc của SEA Games 33 diễn ra tại Sân vận động Rajamangala với sức chứa hơn 50.000 khán giả. Trong đó, lễ bế mạc với chủ đề “Âm thanh của những nhà vô địch” đã truyền tải câu chuyện về sự quyết tâm, thành công và tình hữu nghị giữa các vận động viên đến từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua một màn trình diễn kết hợp âm nhạc, sức mạnh của thể thao và niềm tự hào của nước chủ nhà Thái Lan. Lễ bế mạc cũng chứng màn diễu hành của các vận động viên và thành viên các đoàn thể thao trên sân trong bầu không khí cởi mở, thân thiện và tràn đầy tự hào.

Tại SEA Games 33, các vận động viên tranh tài ở 54 môn thi đấu, với tổng cộng 573 bộ huy chương. Trong số đó, nước chủ nhà Thái Lan đưa vào 37 môn thể thao Olympic, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh cuộc thi theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các vận động viên Đông Nam Á chuẩn bị cho những đấu trường quốc tế sắp tới.

SEA Games 33 đã chứng kiến 9/10 đoàn tham dự giành được Huy chương Vàng (HCV), ngoại trừ Timor Leste. Trong khi đó Campuchia quyết định rút toàn bộ vận động viên về nước ngay sau lễ khai mạc vì lo ngại an ninh.

Kết thúc SEA Games 33, đoàn thể thao Thái Lan xếp thứ nhất trong bảng tổng sắp với 233 Huy chương Vàng (HCV), 154 Huy chương Bạc (HCB) và 112 Huy chương Đồng (HCĐ) từ 573 nội dung thi đấu, qua đó đánh dấu lần thứ 14 Thái Lan giành vị trí nhất toàn đoàn; Đoàn thể thao Indonesia đứng vị trí thứ 2 toàn đoàn với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ; đứng thứ 3 là đoàn thể thao Việt Nam với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ.

Thành tích trên cũng đưa Thái Lan lập kỷ lục mới về số HCV cao nhất từng giành được trong lịch sử SEA Games, vượt qua kỷ lục 205 HCV của Việt Nam tại SEA Games 31 (năm 2022).

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN từ Thái Lan

Tuy nhiên, SEA Games 33 đã khép lại không chỉ bằng những con số thành tích, mà còn bằng thông điệp về sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó và khát vọng phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á. Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow nhấn mạnh, việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33 là niềm vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội quan trọng để tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và phát triển thể thao giữa các quốc gia trong khu vực. Thành công của Đại hội là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức, các đơn vị liên quan, cùng sự ủng hộ tích cực của người dân Thái Lan và bạn bè Đông Nam Á.

Lễ bế mạc SEA Games 33 cũng chứng kiến nghi thức nước chủ nhà Thái Lan trao cờ đăng cai SEA Games 34 cho Malaysia. SEA Games 34 dự kiến sẽ được tổ chức tại Malaysia từ ngày 18 đến 29/9/2027. Nước chủ nhà Malaysia đã lên kế hoạch tổ chức đại hội tại 4 thành phố: Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor, với 38 môn thể thao được tranh tài.

Ngay sau SEA Games 33, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) cũng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26/1/2026 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, với 19 môn thể thao và hơn 500 nội dung thi đấu dành cho các vận động viên khuyết tật đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

Khẳng định bản lĩnh, ý chí Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành tấm HCV thứ 3 ở SEA Games 33, bên cạnh các nội dung 5.000m và 10.000m. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan lần này, đoàn Thể thao Việt Nam gồm có với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, tham gia thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung thi đấu.

Khép lại hơn 10 ngày thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đứng thứ ba sau Thái Lan và Indonesia. Ngoài các môn chính thức, Việt Nam còn giành 5 HCV các môn biểu diễn, gồm võ thuật tổng hợp MMA, trò chơi điện tử audition (2 HCV) và kéo co (1 HCV).

Trong đó, điền kinh tiếp tục là môn mũi nhọn khi hoàn thành chỉ tiêu với 12 HCV, nhiều nhất trong các đội tuyển của Việt Nam. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV ở các cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật; các nội dung tiếp sức 4x400m nữ và hỗn hợp nam nữ tiếp tục duy trì ưu thế. Những tấm HCV của Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao) và Trần Thị Loan (nhảy xa) cũng mang ý nghĩa tích cực về chiều sâu lực lượng.

Ở môn bơi, Việt Nam giành 6 HCV, xếp sau Singapore. Các kình ngư nam tiếp tục là trụ cột với thành tích nổi bật của Phạm Thanh Bảo (100m, 200m ếch), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do, tiếp sức 4x200m tự do nam). Nguyễn Quang Thuấn lần đầu giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp.

Bên cạnh đó, các môn duy trì vị thế hàng đầu khu vực như vật (10/12 HCV), bắn súng (8 HCV), karate (6 HCV) và rowing (4 HCV) tiếp tục khẳng định sự ổn định và hiệu quả đầu tư dài hạn...

Đặc biệt, một dấu ấn không thể không nhắc đến là chiếc HCV môn bóng đá nam. Chiến thắng với tỷ số 3-2 của Đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 đã cho thấy sự kiên cường, bản lĩnh không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ Việt Nam để mang về chiếc cúp Vô địch ngay trên sân Rajamangala (Bangkok)...

Các cầu thủ U22 Việt Nam nhận HCV bóng đá nam tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan

Tổng kết hành trình thi đấu tại SEA Games 33, các chuyên gia cho rằng so với SEA Games 32 tại Campuchia, số HCV của Việt Nam đã giảm do nhiều môn thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu như lặn, vovinam, kun bokator, kun khmer. Một số môn chưa đạt kỳ vọng như judo, wushu, cử tạ, xe đạp, bắn cung, đi bộ. Đây là những vấn đề cần được đánh giá thẳng thắn để điều chỉnh trong thời gian tới. SEA Games 33 vì vậy không chỉ khép lại bằng vị trí thứ 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, chiều sâu và sự bền vững, kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và xa hơn là các đấu trường châu lục khác.

Trong cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam đang tác nghiệp tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, đánh giá đoàn đã hoàn thành 3 mục tiêu trọng tâm đề ra trước đại hội, đó là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực, bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm - đặc biệt là nhóm môn Olympic, và xây dựng hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định Đoàn Thể thao Việt Nam đã thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: mang “ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu”, để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Có thể khẳng định, SEA Games 33 không chỉ là một sự kiện thể thao khu vực, đó còn là nơi ý chí, bản lĩnh và khát vọng của Thể thao Việt Nam được thử thách và tỏa sáng. Mỗi vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam khi bước vào đấu trường SEA Games là bước vào hành trình thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc và vì trách nhiệm trước Tổ quốc.

Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay và Quốc ca vang lên, đó không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc, không giới hạn của thể thao Việt Nam. SEA Games 33 vì thế trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp lửa cho thế hệ vận động viên trẻ dám mơ ước và dám vươn xa.

