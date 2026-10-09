Siết chặt quản lý vật tư, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp

Sau sáp nhập, công tác quản lý vật tư, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp được kiểm soát chặt chẽ từ sản xuất, kinh doanh đến sử dụng; kết hợp kiểm tra điều kiện với lấy mẫu, kiểm nghiệm và cảnh báo nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào cho sản xuất.

Cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra vật tư nông nghiệp nhằm kiểm soát, bảo đảm chất lượng đầu vào cho sản xuất.

Từ năm 2025 đến nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra, gồm 6 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất, đối với 86 tổ chức, cá nhân.

Qua kiểm tra, có 75 cơ sở chấp hành quy định, 11 cơ sở vi phạm đã bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền 70,37 triệu đồng.

Trong số 11 cơ sở bị xử phạt, có 3 cơ sở vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi; 3 cơ sở vi phạm điều kiện sản xuất; 1 cơ sở không kê khai chăn nuôi; 2 cơ sở buôn bán giống cây ăn quả không có hồ sơ truy xuất nguồn gốc; 1 cơ sở kinh doanh phân bón và 1 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng.

Kết quả này cho thấy công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn đã được triển khai tương đối toàn diện, từ kiểm soát điều kiện sản xuất, kinh doanh, nguồn gốc đến chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao hiệu quả kiểm soát vật tư đầu vào phục vụ sản xuất.

Cán bộ chuyên môn xã Thung Nai kiểm tra, khuyến cáo các hộ chăn nuôi cá lồng sử dụng thức ăn và các loại vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng.

Cùng với kiểm tra điều kiện, các cơ quan chức năng tăng cường lấy mẫu để kiểm soát chất lượng vật tư lưu thông trên thị trường. Đến nay, đã lấy 294 mẫu, gồm 13 mẫu thuốc thú y, 207 mẫu thức ăn chăn nuôi, 19 mẫu thức ăn thủy sản, 7 mẫu sản phẩm xử lý môi trường, 23 mẫu giống lúa, 18 mẫu thuốc bảo vệ thực vật và 7 mẫu phân bón.

Trong số 125 mẫu đã có kết quả kiểm tra, phân tích, có 117 mẫu đạt yêu cầu, 8 mẫu không đạt, gồm 6 mẫu thức ăn chăn nuôi, 1 mẫu phân bón và 1 mẫu thuốc bảo vệ thực vật; còn 169 mẫu đang chờ phân tích.

Việc lấy mẫu, kiểm nghiệm đã hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời phát hiện những sản phẩm không bảo đảm chất lượng đang lưu thông trên thị trường, tạo căn cứ xử lý vi phạm, đồng thời cảnh báo, hướng dẫn người sản xuất lựa chọn và sử dụng vật tư bảo đảm chất lượng.

Hiệu quả của biện pháp này được thể hiện rõ qua kết quả xử lý vi phạm trong tháng 9/2026.

Từ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan chức năng đã xử lý 16 vụ vi phạm liên quan đến phân bón và thuốc thú y không đạt yêu cầu, với tổng số tiền phạt là 331,584 triệu đồng.

Trong đó, 9 vụ liên quan đến buôn bán, chất lượng thuốc thú y; 7 vụ liên quan đến sản xuất, buôn bán, tiêu thụ phân bón không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Người dân xã Mường Thàng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại vật tư nông nghiệp trước khi lựa chọn.

Trong nuôi trồng thủy sản, quản lý vật tư, hóa chất cũng được triển khai kiểm soát chặt chẽ từ điều kiện sản xuất, kinh doanh đến sử dụng. Toàn tỉnh có 7 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường và 7 đại lý, cơ sở kinh doanh.

Hằng năm, các cơ sở cung cấp gần 3.000 tấn thức ăn, trên 5.000 tấn hóa chất và hơn 300 lít sản phẩm xử lý môi trường.

Box: Từ năm 2025 đến nay, các cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện 6 cuộc kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra duy trì điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường; 1 cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận, 2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, 3 cơ sở được kiểm tra duy trì điều kiện.

Những kết quả trên cho thấy, công tác quản lý vật tư, hóa chất đang từng bước được siết chặt, song thực tế sản xuất vẫn đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Đáng chú ý, nguồn cung vật tư, thuốc và hóa chất ngày càng đa dạng, trong khi một bộ phận người sản xuất, người chăn nuôi có thể mua sản phẩm từ ngoài tỉnh hoặc thông qua Zalo, Facebook và các kênh trực tuyến khác.

Thực tế này khiến việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và quá trình lưu thông vật tư, thuốc, hóa chất không thể chỉ tập trung tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Do đó, công tác quản lý cần tiếp tục được mở rộng theo hướng chủ động nắm bắt nguồn hàng, phương thức phân phối và các kênh cung ứng mới; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm tra, giám sát, lấy mẫu và xử lý vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất nâng cao ý thức lựa chọn vật tư có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, sử dụng đúng quy định.

Mạnh Hùng