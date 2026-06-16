Sơ kết triển khai Chỉ thị số 05 về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Chiều 16/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2959 về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Sau hơn 4 tháng triển khai Chỉ thị số 05, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành 5/9 nhiệm vụ, Bộ Công an hoàn thành 2/5 nhiệm vụ; đồng thời đã đối khớp, xác thực hơn 87 triệu lượt dữ liệu của 62,5 triệu thửa đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ nền tảng về tổ chức thực hiện và rà soát dữ liệu, trong đó tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí kinh phí triển khai. Cả nước đã cập nhật dữ liệu đối với 64,4 triệu thửa đất, đạt 63%; trong đó 28,8 triệu thửa đất được làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 38,1 triệu thửa đất chưa có dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, sau hợp nhất, Phú Thọ có quy mô dữ liệu đất đai rất lớn với hơn 6,9 triệu thửa đất, đặt ra yêu cầu cao về chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu. Tỉnh đã thành lập tổ công tác, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thống nhất nền tảng phần mềm và quy trình quản lý dữ liệu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn hơn 508 nghìn thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời duy trì hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau hợp nhất ba tỉnh và cho biết Phú Thọ sẽ ưu tiên phê duyệt Đề án tổng thể giai đoạn 2026 - 2030 và dự án tổng thể năm 2026; đẩy nhanh thực hiện các dự án thành phần theo cơ chế thí điểm “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính. Phú Thọ tiếp tục thực hiện nguyên tắc “1 tỉnh - 1 phần mềm dùng chung” trong quản lý đất đai; phân loại, xử lý dứt điểm dữ liệu chưa đạt chuẩn và tăng cường phối hợp liên ngành để đối soát, làm sạch thông tin đối với hơn 2,1 triệu thửa đất còn lại. Cùng với đó, tỉnh triển khai giám sát theo phương châm “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu và phát động Chiến dịch 180 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ giải pháp kỹ thuật trong quá trình tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu; sớm hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây cũng là nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo hoàn thành trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với tinh thần không lùi mục tiêu, không hạ chuẩn chất lượng và bảo đảm dữ liệu được đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ dữ liệu trên hệ thống; tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đối với các thửa đất đã có hồ sơ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2026.

Đối với khoảng 38,1 triệu thửa đất chưa có dữ liệu, các địa phương phải huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành trong tháng 10/2026. Các bộ, ngành tiếp tục phối hợp làm sạch, xác thực dữ liệu đất đai, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố cần quyết tâm thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tuần, từng tháng. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đồng thời, rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để kiến nghị các bộ, ngành hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên