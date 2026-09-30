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Sôi nổi Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe”

Ngày 30/9, tại xã Cẩm Khê, Chi cục Dân số tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê và các xã tổ chức Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe” năm 2026.

Tham dự hội thi có 6 đội, đến từ các câu lạc bộ người cao tuổi trên địa bàn 6 xã: Cẩm Khê, Đồng Lương, Hùng Việt, Phú Khê, Tiên Lương và Vân Bán.

Sôi nổi Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe”Toàn cảnh hội thi tại hội trường xã Cẩm Khê.

Các đội đã tranh tài qua 3 phần thi với những nội dung thiết thực, sinh động. Trong đó, phần thi Chào hỏi với thông điệp “Sống vui, sống khỏe” là dịp để các đội giới thiệu về địa phương, các thành viên và những kết quả nổi bật trong công tác người cao tuổi, công tác dân số. Phần thi Kiến thức với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, tập trung vào những kiến thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công tác dân số và phát triển. Phần thi Tài năng với chủ đề “Chủ động thích ứng với già hóa dân số”, qua đó chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân số và chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Sôi nổi Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe”Phần thi Chào hỏi với thông điệp "Sống vui, sống khỏe" tại hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực để người cao tuổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao đời sống tinh thần. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người cao tuổi và cộng đồng về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chủ động thích ứng với già hóa dân số.

Hội thi cũng góp phần lan tỏa thông điệp “Tuổi cao - Gương sáng”, khẳng định người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quý, có nhiều đóng góp cho gia đình và xã hội.

Sôi nổi Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe”Phần thi Tài năng của đội Người cao tuổi xã Tiên Lương.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành. Cùng với quá trình già hóa dân số đang diễn ra, việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định người cao tuổi là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Với tinh thần “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”, những thông điệp được truyền tải qua hội thi sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi gia đình và cộng đồng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát huy vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, xã hội.

Sôi nổi Hội thi “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe”Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Người cao tuổi xã Tiên Lương; giải Nhì cho đội Người cao tuổi xã Cẩm Khê; các đội thi còn lại được trao giải Ba và Khuyến khích.

Diệu Thu - Ngọc Nguyên


Diệu Thu - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội thi Sống khỏe Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ Già hóa dân số sức khỏe người cao tuổi tổ chức công tác dân số Trung tâm Tinh thần
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