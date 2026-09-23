Xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22/9/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các hoạt động kỷ niệm “Ngày Văn hóa Việt Nam” phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước.

Văn bản nêu: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Nhằm đưa “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu:

Việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, có sức lan tỏa; phải tạo được dấu ấn mới về cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức; lấy hiệu quả hưởng thụ của Nhân dân làm thước đo đánh giá

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển hình thức tổ chức dưới dạng lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng (quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn/bản...) với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng; lấy người dân, cộng đồng, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ vừa là trung tâm, vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp mọi thành quả văn hóa.

Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số; lấy hiệu quả hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và mức độ lan tỏa xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.

Kết hợp hài hòa nguồn lực từ ngân sách nhà nước với huy động tối đa các nguồn xã hội hóa hợp pháp theo quy định; trong đó, triệt để thực hành tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong các hoạt động tổ chức kỷ niệm.

Đồng thời, bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng quy định, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nếp sống văn minh tại các không gian công cộng.

Phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể và có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, qua đó từng bước xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Đưa di sản văn hóa, các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, có giá trị của Việt Nam để quảng bá ra thị trường trong nước và quốc tế.

Hướng dẫn thống nhất tiêu chí tổ chức hoạt động cho các địa phương

Để chuẩn bị cho việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026, năm mở đầu triển khai Kế hoạch của giai đoạn 2026 - 2030, diễn ra sôi nổi, vui tươi, thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 kèm theo bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam (logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông) để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trên môi trường số.

Trong đó, làm rõ chủ đề, thông điệp, nội dung, quy mô, địa điểm, hoạt động trọng tâm, bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, có điểm nhấn, có sản phẩm đặc trưng, tránh dàn trải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/10/2026.

Hướng dẫn thống nhất cho các địa phương tiêu chí tổ chức hoạt động sôi nổi, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch; tạo hiệu ứng lan tỏa từ sự kiện văn hóa sang phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Tổ chức đợt phát động sáng tác văn học, nghệ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, tạo không khí văn hóa rộng khắp trong toàn xã hội trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nghiên cứu tổ chức theo hướng một sự kiện trọng tâm kết hợp chuỗi hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, bảo đảm nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Lựa chọn một số sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng trở thành sản phẩm thương hiệu thường niên, gắn với di sản, nghệ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa của Việt Nam để quảng bá, giới thiệu trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Quảng bá hình ảnh đất nước đến cộng đồng quốc tế trong tháng 11 hàng năm

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức các hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, di sản văn hóa dân tộc và con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phát động, tổ chức các chương trình ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian, thực hành di sản văn hóa vào trường học trong tuần lễ hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" hàng năm.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể của địa phương mình.

Trong đó, xác định rõ chủ đề, thông điệp “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11”, chủ động bố trí nguồn ngân sách và đẩy mạnh huy động các nguồn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành trước ngày 20/10/2026.

Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn hoạt động, sản phẩm quảng bá gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch

Bên cạnh đó, chủ động triển khai các chuỗi hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao vui tươi, sôi nổi, lành mạnh phù hợp với điều kiện thực tế và đặc trưng văn hóa của địa phương; khuyến khích tổ chức các hoạt động phù hợp tại bảo tàng, thư viện, di tích văn hóa lịch sử, không gian công cộng, cơ sở giáo dục và các điểm du lịch...

Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của địa phương (tuyến phố đi bộ, lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực - làng nghề...) để giới thiệu, quảng bá trong “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động sản xuất các phóng sự chuyên đề hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11”, nhằm lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa dân tộc trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút giới trẻ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phát động các cuộc thi sáng tạo nội dung quảng bá, giới thiệu về văn hóa dân tộc; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.

Theo chinhphu.vn