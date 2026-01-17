Sôi nổi không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này trên khắp cả nước, đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang tưng bừng, rực rỡ sắc đỏ của cờ, hoa và biểu ngữ. Từ các trục đường trung tâm đến khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ghi nhận tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm và các tuyến phố lớn của Thủ đô như: Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đại lộ Thăng Long... hay các khu vực vườn hoa, quảng trường, ai cũng có thể cảm nhận rõ không khí trang trọng của sự kiện chính trị trọng đại sắp diễn ra.

Dọc các tuyến phố, khu vực công cộng hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các cụm pa-nô tuyên truyền được treo, bố trí trang trọng với thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trang nhã vừa tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị, vừa lan tỏa tinh thần chào mừng Đại hội.

Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của dân tộc được chỉnh trang kỹ lưỡng. Biểu tượng búa liềm cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đặt tại vị trí trang trọng chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Những dải cờ Đảng, cờ Tổ quốc đan xen rực rỡ tạo nên một không gian đầy phấn khởi, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các thảm hoa, giá hoa và tổ hợp cây cảnh được bố trí hài hòa tạo nên một không gian tươi mới.

Các tuyến đường chính rực rỡ sắc cờ hoa, thể hiện sự chỉn chu trong công tác trang trí đô thị chào mừng sự kiện lớn. Hệ thống biểu ngữ, khẩu hiệu không chỉ làm đẹp phố phường mà còn là lời nhắc nhở, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về trách nhiệm cũng như niềm tự hào dân tộc.

Người dân thủ đô và du khách bày tỏ niềm phấn khởi khi chứng kiến Hà Nội được trang hoàng khang trang, sạch đẹp. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc phố phường rực rỡ, chia sẻ lên mạng xã hội như một cách lan tỏa niềm tự hào, sự đồng thuận và kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Người dân khắp nơi đang hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Hình ảnh Bác Hồ và biểu trưng Đại hội XIV, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ về tác nghiệp tại Đại hội, anh Đinh Tùng Lâm từ tỉnh An Giang ra Thủ đô Hà Nội công tác đúng dịp Đại hội Đảng phấn khởi chia sẻ: ​Nhìn phố phường rực rỡ sắc cờ, pa - nô, khẩu hiệu mang dòng chữ “... Tự lực, tự cường...”, tôi thấy trong lòng dấy lên một niềm tin mãnh liệt. Đây không chỉ là trang trí, mà là mệnh lệnh hành động để mỗi người dân cùng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Còn ông Đặng Bình - Việt kiều Đức bày tỏ phấn khởi: Mỗi lần được trở về đất mẹ Việt Nam là mỗi lần chứng kiến đất nước mình đang vươn mình đổi mới và phát triển. Được hòa trong không khí cả dân tộc hướng về Đại hội XIV của Đảng càng nhân lên trong tôi niềm tự hào và niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới của đất nước.

​Tại các khu vực trung tâm và trụ sở các cơ quan nhà nước, công tác tuyên truyền trực quan được thực hiện bài bản. Những tấm pano khổ lớn mang hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và phát triển.

Pa - nô, biểu ngữ lớn trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

​Khẩu hiệu “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được đặt trang trọng trên các tuyến phố. ​

​Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội, những cụm pano lớn được dựng lên trang trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được thiết kế trang trọng.

Những hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan không chỉ mang đến diện mạo mới cho Hà Nội mà còn gửi gắm tình cảm, kỳ vọng của người dân cả nước đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ông Lê Văn Tiết - năm nay 95 tuổi, người dân phố Hàng Than, Hà Nội bày tỏ: Với những chủ trương, đường lối của Đảng được triển khai quyết liệt trong thời gian qua, tôi tin tưởng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu sẽ tập trung bàn thảo, hiến kế, tiếp tục đưa ra những quyết sách phát triển mới, đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, vững tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Cùng chung niềm tin, em Vũ Ngọc Minh Anh - Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khẳng định: Cảm xúc chung của thế hệ trẻ chúng tôi lúc này là vinh dự, biết ơn và tự hào, bởi được sống trong một đất nước không ngừng đổi mới, phát triển, có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và cống hiến.”

Với sự chuẩn bị chu đáo và khí thế sôi nổi, Hà Nội - trái tim của cả nước đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, mở ra giai đoạn phát triển mới cho dân tộc.

Đinh Vũ