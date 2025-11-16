Sôi nổi Liên hoan Võ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025

{title}
Ngày 16/11, Liên đoàn Võ thuật tỉnh tổ chức Liên hoan Võ thuật tỉnh Phú Thọ lần thứ IV năm 2025.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các CLB tham dự Liên hoan Võ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025
Liên hoan Võ thuật năm nay có sự góp mặt của hơn 700 VĐV là các võ sinh đến từ 30 CLB, môn phái trong và ngoài tỉnh gồm: Võ thuật tổng hợp; Võ cổ truyền, Bình Định Gia, Vịnh Xuân Quyền, Thất Sơn Thần Quyền, Karate, Taekwondo, Wushu và MMA Đất Tổ. Các CLB, VĐV tham gia thi đấu 9 nội dung Đồng diễn và Đối luyện tự vệ nam, nữ ở các lứa tuổi: Tiểu học, THCS, THPT và trên 18 tuổi.
Các võ sinh môn Karate tham gia thi đồng diễn
Phần thi của các võ sinh đến từ CLB Võ thuật Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 120 bộ Huy chương cho các CLB và các VĐV đạt thành tích cao. Đồng thời, trao giải Nhất toàn đoàn cho Bộ môn MMA Đất Tổ; giải Nhì cho CLB Bình Định Gia Đồng Lương và giải Ba toàn đoàn cho Bộ môn Taekwondo.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các CLB tham dự liên hoan.
Liên hoan Võ thuật tỉnh Phú Thọ lần thứ IV là dịp để các CLB, môn phái Võ thuật trong tỉnh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, duy trì và phát triển Võ thuật trên quê hương Đất Tổ. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập võ thuật lan toả sâu rộng trong quần chúng Nhân dân
Quốc Đại
