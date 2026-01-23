Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát triển mạnh. Từ những bản làng vùng sâu đến các khu đô thị, việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trở thành nhu cầu tự thân, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Môn kéo co được tổ chức tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Trong bức tranh chung của phong trào thể thao Đất Tổ, xã Lạc Lương được biết đến như một điểm sáng về duy trì và phát triển phong trào TDTT tại cơ sở. Phong trào đạt được những con số ấn tượng, minh chứng cho ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe của cộng đồng. Đồng chí Bùi Huy Trọng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lạc Lương cho biết: Toàn xã có 7.127 người tập luyện TDTT thường xuyên, chiếm 28,9% dân số. Đây là kết quả của việc kiên trì vận động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho người dân.

Hệ thống thiết chế thể thao tại Lạc Lương cũng được chú trọng đầu tư với 36 câu lạc bộ (CLB) thể thao đang hoạt động sôi nổi tại các khu dân cư. Hệ thống sân bãi đa dạng, gồm 56 sân bóng chuyền, 4 sân vận động không có khán đài và 3 sân bóng đá mini. Đặc biệt, xã hình thành 21 điểm tập luyện TDTT công cộng có trang bị dụng cụ tập luyện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con tham gia. Sự lan tỏa của phong trào còn thể hiện rõ nét qua số lượng 1.570 gia đình thể thao (chiếm 26,79% tổng số hộ dân). Điều này cho thấy tinh thần thể thao không chỉ dừng lại ở cá nhân mà đã trở thành nếp sống trong từng gia đình.

Xã Mường Thàng tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các xóm trên địa bàn.

Không chỉ riêng Lạc Lương, tại nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh, phong trào TDTT quần chúng luôn diễn ra sôi nổi, đặc biệt gắn liền với các sự kiện văn hóa và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tại các lễ hội truyền thống, các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, vật dân tộc, cờ tướng, bơi chải, bắn nỏ, tung còn, đẩy gậy... luôn là tâm điểm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia và cổ vũ. Việc kết hợp giữa thể thao hiện đại như bóng đá, bóng chuyền hơi, pickleball và thể thao dân tộc không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Trên địa bàn toàn tỉnh, phong trào TDTT quần chúng đã có những bước tiến dài về cả số lượng và chất lượng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thực sự đi vào chiều sâu. Kết quả thực tế năm 2025 ghi nhận những dấu mốc quan trọng. Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 42,4%; số gia đình thể thao đạt 33,9%; toàn tỉnh có 2.306 CLB thể thao.

Để phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Mục tiêu cơ bản cho năm 2026 là tiếp tục nâng cao các chỉ số cốt lõi. Phấn đấu tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 43%; nâng số câu lạc bộ TDTT lên 2.395; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,9%.

Tỉnh sẽ tập trung phát triển sự nghiệp TDTT theo hướng toàn diện, bền vững. Trong đó trọng tâm là mở rộng các loại hình tập luyện, phát triển thể thao giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT. Gắn kết phong trào TDTT với các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Khai thác và bảo tồn các môn thể thao dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi tầng lớp Nhân dân có thể tiếp cận và tham gia hoạt động thể thao cơ sở.

Với sự chỉ đạo sát sao và những định hướng rõ ràng, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh hứa hẹn tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao tầm vóc, sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân Đất Tổ.

Hương Lan