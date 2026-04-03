“Sốt” trào lưu chơi cây cảnh Muội Hồng, công an khởi tố 1 bị can và đưa ra khuyến cáo

Tại các tỉnh phía Bắc xuất hiện “cơn sốt” chơi cây cảnh Muội Hồng và đã xuất hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 2-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Nam (SN 1999, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với bị can Triệu Văn Nam. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tại các tỉnh phía Bắc xuất hiện “cơn sốt” chơi cây cảnh Muội Hồng với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/cây. Lợi dụng nhu cầu tăng cao, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... để thực hiện hành vi lừa đảo. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên vừa tiếp nhận tố giác của công dân P.T.P (trú phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc bị lừa khi mua cây Muội Hồng qua TikTok và Zalo.

Qua điều tra cho thấy, thời gian gần đây Nam sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để livestream, đăng bán cây cảnh với giá rẻ nhằm thu hút người mua. Khi có khách đặt hàng, Nam yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó không giao đúng cây Muội Hồng như cam kết mà cố tình đánh tráo bằng cây Sầm Đá để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ án nêu trên, Công an tỉnh Hưng Yên đưa ra khuyến cáo người dân: Cần thận trọng khi mua bán cây cảnh, hàng hóa qua mạng xã hội, nhất là các tài khoản không rõ nguồn gốc, rao bán giá thấp bất thường. Người dân không chuyển tiền hoặc đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin người bán. Ưu tiên giao dịch trực tiếp, kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi thanh toán. Chủ động tìm hiểu đánh giá, lịch sử hoạt động của tài khoản bán hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, đề nghị người dân nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

