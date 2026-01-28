Startup Trung Quốc bắt đầu bán vé du hành không gian giá 430.000 USD

Lần đầu tiên, giấc mơ chạm ngõ không gian không còn là đặc quyền của các cường quốc hay tỷ phú công nghệ, khi một startup Trung Quốc bắt đầu bán vé du hành vũ trụ với giá 430.000 USD mỗi chỗ. Sự kiện này được xem là bước ngoặt, mở đường cho kỷ nguyên du lịch không gian thương mại tại Trung Quốc.

Hình ảnh mô phỏng tàu vũ trụ CYZ1 hạ cánh. Ảnh: Interstellor trên Weibo

Tham vọng mở đường cho du lịch vũ trụ thương mại

Một startup công nghệ vũ trụ có trụ sở tại Bắc Kinh vừa bắt đầu bán vé cho các chuyến bay không gian cận quỹ đạo, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của khu vực tư nhân Trung Quốc trong lĩnh vực du lịch vũ trụ.

Công ty Interstellor Human Spaceflight Technology cho biết đã mở bán vé sớm với mức giá 3 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 430.000 USD mỗi chỗ, yêu cầu khách hàng đặt cọc 10% để giữ chỗ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên vào năm 2028, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc hỗ trợ lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại.

Theo trang tin Sixth Tone, mức giá này thấp hơn rất nhiều so với chi phí khoảng 50 triệu USD cho những chuyến bay tương tự do SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp. Dù vậy, đây vẫn là con số chỉ dành cho một nhóm nhỏ khách hàng giàu có và nổi tiếng.

Người nổi tiếng đặt chỗ, doanh nghiệp tăng tốc

Danh sách những người đã đặt chỗ trên chuyến bay dự kiến bao gồm hơn 20 nhân vật có tiếng trong giới công nghệ, học thuật và giải trí Trung Quốc. Trong đó có giám đốc marketing của startup robot AgiBot, một viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, một nhà thơ và diễn viên Hoàng Cảnh Du. Một trong các hành khách tương lai, doanh nhân Tạ Mộng, thậm chí còn xuất hiện trong video quảng bá của công ty với thông điệp rằng “thế giới luôn cần một vài người hơi điên rồ”.

Sứ mệnh sẽ được thực hiện bằng tàu vũ trụ CYZ1 do Interstellor phát triển. Đây là phương tiện có sáu chỗ ngồi, nặng khoảng 8 tấn, với khoang hành khách rộng khoảng 25 m3. Sau khi được tên lửa đẩy đưa lên độ cao khoảng 70 km và tách khỏi bệ phóng, tàu sẽ vượt qua đường Kármán - ranh giới được công nhận rộng rãi giữa khí quyển Trái Đất và không gian - trước khi quay trở lại mặt đất bằng hệ thống dù hãm.

Bối cảnh chính sách thuận lợi

Thông báo của Interstellor được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hỗ trợ lĩnh vực không gian tư nhân. Năm 2025, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động hai năm, cam kết mở rộng quyền tiếp cận các cơ sở thử nghiệm tên lửa và tăng cường hợp tác quốc tế. Hàng không vũ trụ cũng được xếp vào nhóm ngành chiến lược trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng du lịch vũ trụ vẫn đối mặt nhiều rào cản kỹ thuật. Những vấn đề then chốt như thử nghiệm toàn diện hệ thống dù hạ cánh hay tích hợp với tên lửa phóng phù hợp vẫn cần thêm thời gian để chứng minh độ an toàn.

Được thành lập từ năm 2023, Interstellor tập trung vào công nghệ tàu vũ trụ có người lái tái sử dụng và đã huy động được hàng triệu nhân dân tệ từ các nhà đầu tư. Nhà sáng lập kiêm CEO Lôi Thế Thanh cho biết công ty dự kiến tiến hành hai chuyến bay thử nghiệm không người lái trước khi thực hiện nhiệm vụ có người.

Không chỉ Interstellor, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang tham gia cuộc đua này. Cuối năm 2024, Deep Blue Aerospace từng bán hai vé bay cận quỹ đạo trong một buổi phát trực tiếp, với giá ưu đãi 1 triệu nhân dân tệ mỗi vé và đặt mục tiêu bay thử vào năm 2027.

Nguồn TTXVN